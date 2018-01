Das Maschinenkonzept der Maschine vereint eine Gruppiereinrichtung für stückige Güter und ein Wrapping-Verfahren in vertikaler Ausführung. Dabei kombiniere sie die Vorteile einer horizontalen mit denen einer vertikalen Verpackungsmaschine. Zwei unterschiedliche Ladepositionen ermöglichen, dass Produkte auf derselben Maschine sowohl aufrecht stehend nebeneinander (on edge) als auch liegend übereinander (on pile) verpackt werden können. Dafür sorgt ein neu entwickeltes Gruppiermodul. Von der einen zur anderen Verpackungsform kann binnen fünf Minuten umgerüstet werden. Dabei ist die Maschine in der Lage, eine große Bandbreite unterschiedlicher Verpackungsgrößen ...

