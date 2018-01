neue verpackung: "Langfristig werden sich die Maschinen- und Anlagenbauer auf bevorzugte Lieferanten fokussieren", heißt es in einer Nexel-Broschüre. Dafür entsteht ein Netzwerk. Welcher Art? Jochen Latz: Diese Frage führt uns zu dem Konzept: Nexel ist ein virtuelles und persönliches Netzwerk. In diesem Netzwerk werden Kontakte zwischen den teilnehmenden Maschinenbauern und den bevorzugten Lieferanten hergestellt und begleitet.

neue verpackung: Ende September haben Sie in Langenburg ein Symposium für Lieferanten abgehalten. Motto: "Wir wollen mehr mit Ihnen machen und mehr für Sie machen", wie es Hans Bühler, einer der treibenden Kräfte, ausdrückte. Wer traf denn in Langenburg auf wen? Matthias Schäfer: In Langenburg trafen von den 180 Teilnehmern circa 60 Maschinenbauteilnehmer aus unserem Netzwerk mit circa 120 Teilnehmern der Nexel-Lieferanten zusammen. Es trafen sich Führungskräfte, Vertriebsmitarbeiter, Konstrukteure, Einkäufer, aus nahezu jeder Führungsebene. Der Zweck des Symposiums war es, das Netzwerk zu stärken und den persönlichen Austausch zu fördern.

neue verpackung: In Nexel finden sich renommierte Verpackungsmaschinenbauer ebenso wie Tiefbohrer oder Finish-Techniker. Wo liegen denn hier die Gemeinsamkeiten? Jochen Latz: Diese Frage führt uns zu der Aussage, wo liegen Unterschiede und Gemeinsamkeiten? Unterschiede liegen in der Branche, Gemeinsamkeiten in der strategischen Interessenslage. Das Netzwerk ist umso effektiver, je mehr unterschiedliche Ansätze zu verschiedenen Entwicklungsfragen bearbeitet werden. Die Fokussierung auf nur eine Branche bringt nicht die erforderliche Kreativität und nicht den erforderlichen Überblick. Die Gemeinsamkeiten liegen in dem gemeinsamen Interesse, Lösungen zu finden, die möglicherweise von einem Netzwerk-Partner bereits erarbeitet wurden und selbst übernommen werden können.

neue verpackung: Handelt es sich hierbei eigentlich um eine Schwaben-Connection? Heiko Funk: Schwäbische Connection trifft es nicht ganz: Nexel-Lieferanten werden bundesweit bis international aufgenommen. Maschinenbauer überwiegend aus Baden-Württemberg.

neue verpackung: Neben den Maschinenbauern treten jetzt auch die Lieferanten Nexel bei. Welche exklusive Gesellschaft dürfen wir denn am Ende erwarten? Heiko Funk: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...