FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Galenica Umsatz 2017 07:00 CH: Geberit Umsatz 2017 (Call 09.00 Uhr) 08:00 GB: Royal Mail Q3 Trading Update 12:30 USA: KeyCorp Q4-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q4-Zahlen 13:00 USA: Morgan Stanley Q4-Zahlen 22:00 USA: IBM Q4-Zahlen 22:15 USA: American Express Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: BIP Q4/17 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/17 05:30 J: Industrieproduktion 11/17 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/17 14:30 USA: Philly-Fed-Index 01/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Pk anlässlich des BDI-Klimakongresses mit BDI-Präsident Dieter Kempf 09:00 D: IWF-/Bundesbank-Konferenz "Germany: Current Economic Policy Debates", Frankfurt Als Diskussionsteilnehmer oder Redner treten unter anderem die geschäftsführende Direktorin des IWF, Christine Lagarde, Bundesbankpräsident Jens Weidmann sowie das EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré auf. 11:00 D: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Zentralverband Deutsches Baugewerbe - Gemeinsame Jahresauftakt-Pressekonferenz, Berlin D: Eröffnung des Bosch IoT Campus Bosch will dort künftig Lösungen für das Internet der Dinge gemeinsam mit Kunden und Partnern entwickeln und testen D: BGH verhandelt zwei Klagen wegen unlauterer Werbung mit "Öko-Test"-Siegel D: Zweiter Pressetag zur Internationalen Grünen Woche, Berlin + 0900 Pk Initiative Tierwohl von Fleischwirtschaft und Handel + 1000 Pk Verband Deutscher Agrarjournalisten mit Bauernpräsident Joachim Rukwied + 1100 Pk Verband Deutscher Agrarjournalisten mit Bundesagrarminister Christian Schmidt + 1200 Pk Neuland und Agrarbündnis e.V. zur Präsentation des Kritischen Agrarberichts + 1300 Pk Verband Bioland und Naturschutzbund Nabu zu EU -Agrarpolitik + 1345 Statements vor Sonderagrarministerkonferenz von Bund und Ländern, u.a. zu EU-Agrarpolitik und Afrikanischer Schweinepest, mit Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU), NRW-Ressortchefin Christina Schulze Föcking (CDU) und EU-Kommissar Phil Hogan + 1400 Pk Industrieverband Agrar zu Pflanzenschutzmarkt + 1500 Pk Messe-Partnerland Bulgarien + 1600 Pk EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan und EU- Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis + 1800 Eröffnungsfeier Grüne Woche 2018 mit Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt (CSU) USA: Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0010 2018-01-18/06:05