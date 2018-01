Das Finanzestablishment sagt Kryptowährungen den Kampf an und ruft nach deren Regulierung. Was spricht gegen finanzielle Anarchie - und für eine Revolution des Geldsystems?

Jon Pearson blickt in die Blockchain. Wie ein kleines, schwarzes Schlangenmonster huscht sie über den rechten Rand des Monitors: Millionen Transaktionen, zu Codes gebündelt und miteinander verkettet. Links davon hackt Pearson Daten für ein neues Wertpapier in eine Eingabemaske: Emittent, begleitende Bank - lange Zahlenreihen: ein sogenannter Hash, eine digital verschlüsselte Adresse, eine Chiffre, die jeden Akteur registriert, jede Transaktion in der Blockchain vermerkt. Pearson drückt "Enter". Eine nicht enden wollende Ziffernfolge schlängelt sich in die Blockchain, so wie sich draußen, vor dem Bürofenster, rote Doppeldeckerbusse aus ihren Haltebuchten in den Verkehr der Londoner City einfädeln. Pearson ist zufrieden. Die Anleihe ist platziert. Kollegen brauchen dafür Wochen. Er braucht nur ein paar Klicks.

Der Brite mit den kurzen dunklen Locken leitet das Digitallabor der Deutschen Bank in London. Statt eines Anzugs trägt er einen blauen Strickpulli. Seine geröteten Wangen verraten, dass das hier für ihn nicht irgendein Projekt ist. Noch ist die schnelle Anleiheemission in der Blockchain nur ein Probelauf. Aber Pearson weiß, dass er in eine sehr nahe Zukunft hinein experimentiert. Zusammen mit zehn anderen Großbanken arbeiten Deutsche Bank und UBS an der Emission von Cybergeld, mit dem die Anleihen bezahlt werden. Die Banken wollen ihr eigenes digitales Geld schöpfen - und das neue, große Geschäftsfeld der Kryptowährungen nicht Bitcoin oder Ethereum überlassen.

Es ist beinahe komisch, dass ausgerechnet Banken dafür das Vokabular der Regulierer gebrauchen und sich im Namen der Transparenz als Protektionsmacht ehrlicher Sparer und Steuerzahler aufspielen. Das digitale Geld sei bisher zu gefährlich, zu intransparent, zu langsam, heißt es - weshalb man lieber seine eigene Cyberwährung entwickle: den Utility Settlement Coin USC, das digitale Bargeld der Branche. "Bitcoin ist Blockchain 1.0", ätzt Paul Maley, der das Projekt für die Deutsche Bank begleitet, und: "Der USC wird Blockchain 3.0." Anders als Bitcoin stelle USC nicht nur eine leere Hülle dar, sondern sei durch Geld der Zentralbanken unterlegt. Und nicht nur deshalb ist der Banker siegessicher: "Versuchen Sie mal, ihren Kaffee mit Bitcoin zu bezahlen", lacht Maley und zeigt auf den Kiosk am Rand des großen Handelssaals: "Wenn das weiterhin zwölf Minuten dauert, ist der längst kalt."

Glücksritter und Idealisten

Bitcoin - kein anderes Wort elektrisiert Geldprofis und Spekulationslaien seit Wochen mehr. Erst herrschten Schlagzeilen über aberwitzige Kursgewinne. Dann wurden Warnungen und Kassandrarufe laut. Nun schlägt die Welt machtvoll zurück, vor allem in den Kryptohochburgen China und Südkorea: Peking denkt über ein Schürfverbot nach, Seoul über ein Handelsverbot - so brachen am vergangenen Dienstag die Kurse der Kryptowährungen satt zweistellig ein.

Hinter der Kulisse der Preisturbulenzen tobt ein Krieg der Weltanschauungen. Auf der einen Seite kämpft die heterogene Krypto-Community. Sie setzt sich zusammen aus Geschäftsleuten, die sich bevorzugt in unregulierten Grauzonen aufhalten, aus Bit-und-Byte-versierten Glücksrittern, die im Netz nach digitalem Gold schürfen, und spekulationswilligen Anlegern, die den Hype um das Rechnergeld befeuern - vor allem aber aus missionsverliebten Nerds, Weltverbesserern und Idealisten, die sich ein großes Ziel auf ihre Fahnen geschrieben haben: den Umbau des Weltfinanzsystems, die Abschaffung von Notenbanken - und die Demokratisierung des Geldgeschäfts unter Ausschaltung der Institute.

Auf der anderen Seite steht das etablierte Finanzsystem. Stehen Notenbanken, die ihr Geldmonopol bedroht sehen. Stehen Regierungen, die mit Staatsgeld Vertrauen in Umlauf bringen. Stehen Geschäftsbanken, die auch morgen gerne noch das Geld ihrer Kunden bearbeiten würden. Und so bauen die internationalen Riesen rund um den Globus ein Bollwerk gegen die alternative Digitalwährungen auf: "Die Reihen sind fest geschlossen", sagt ein großer Investor - the empire strikes back. Mit eigenen Cyberwährungen. Aber auch mit Mahnungen, Drohungen, Regeln und Verboten.

Das erste Scharmützel hat das System, so scheint es, für sich entschieden: Der Bitcoin hat seit seinem Höchststand am 17. Dezember fast 50 Prozent an Wert verloren - nach 4380 Prozent Kursplus binnen 24 Monaten. Aber noch immer sind in allen 1400 Kryptowährungen weltweit 500 Milliarden Dollar investiert. Wie geht es weiter? Und was steht dabei auf dem Spiel?

Mahnungen und Warnungen weltweit

"Virtuelle Währungen sind nicht wirklich Währungen", dekretiert Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission. Und reiht sich damit ein in die große Zahl der Mahner und Warner: In Rechnergeld investierte Anleger riskieren ihr Vermögen und lassen digital verstecktes Pseudogeld zirkulieren, an der Seite von Hasardeuren, Drogenhändlern, Waffenschiebern: "Bleiben Sie weg. Das ist tödlich", so Dänemarks Nationalbankgouverneur Lars Rohde.

Die Bedenken sind theoretisch gut begründbar. Für Axel Weber, UBS-Verwaltungsratschef und Ex-Bundesbank-Präsident, stellen Bitcoins so lange kein Geld dar, wie sie als Zahlungsmittel nicht allgemein akzeptiert seien. Und Randal Quarles, Vizechef der Federal Reserve, moniert, dass Bitcoins durch keinen Gegenwert gedeckt und daher nur so lange wertvoll seien, wie das Vertrauen der Nutzer in ihren Wert nicht erlahme.

Quarles warnt, dass Kursstürze der Kryptowährungen auch Kursstürze in der etablierten Geldwelt provozieren könnten, sollten sie sich etablieren. Was sich US-Volkswirt Jeffrey Sachs wiederum nicht vorstellen kann, weil Regierungen "darauf bestehen, -finanzielle Transaktionen" zu verfolgen, um "Steuerhinterziehung, Wirtschaftsverbrechen und Terrorismus" zu bekämpfen.

Die weitgehende Anonymität der Cyberwährungen ist die dunkle Kehrseite ihres demokratischen, dezentralen Charmes. Kein Wunder, dass Investorenlegende Warren Buffett überzeugt ist, "dass es mit Kryptowährungen ein böses Ende nehmen wird". Zumal mittlerweile viel spekulative Naivität im Markt kursiert. Frankreichs Finanzmarktaufsicht AMF sah sich diese Woche sogar zu einer deutlichen Warnung an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...