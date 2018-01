Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -



BlockC60 freut sich, den ersten World Blockchain Opportunities Summit (http://blockc60events.com/) bekanntzugeben, der am 6. Februar 2018 im Novotel Hyderabad Convention Centre in Hyderabad (India) stattfindet. Bei dem Gipfel werden mehr als 10 Referenten (http://blockc60events.com/main/speakers) auftreten und mehr als 250 Besucher erwartet, darunter Blockchain-Pioniere, Akademiker, industrielle Startups, Investoren, Technologiegrößen und Evangelisten. Zu dem Event sind alle eingeladen, die an Chancen im Blockchain-Sektor im Anlage -und Industriekontext interessiert sind.



Der Gipfel dient als Plattform, um das transformative und aufstrebende Blockchain-Ökosystem auf den richtigen Weg zu bringen. Vordenker, Akademiker und Unternehmer, die bei der Blockchain-Bewegung in vorderster Reihe stehen, kommen bei dem Gipfel zusammen, um an Podiumsdiskussionen zu ICO, Blockchain-Investitionen und Lösungen teilzunehmen.



Die Themenschwerpunkte sind wie folgt gelagert:



- Die 5W von Blockchain und ICO (wer, was, wo, wann und warum) - Kryptohandel und Token-Ökonomie - Gesetzliche und steuerliche Compliance bei Blockchain und ICO - PR, Branding, Geschäftsentwicklung und Marketing bei Blockchain and ICO - Smart Contract-gestützte Unternehmenstransformation und vieles mehr



Bei dem Gipfel wird außerdem ein neues Magazin zu 'Trends und Chancen durch Blockchain' präsentiert. Der Veranstalter BlockC60 will durch den Gipfel Partnerschaften und Kollaborationen zwischen Unternehmern, Investoren und der Blockchain-Community anregen.



Blockchain-Experten dient er als Plattform zum Erkenntnisaustausch mit einer breit gefächerten Teilnehmergruppe, die nach Anlagemöglichkeiten sucht und sich der aufstrebenden Blockchain-Branche anschließen will.



Besucher haben Gelegenheit zum Networking und zur Kontaktaufnahme mit bekannten Wirtschaftsgrößen und Organen des Blockchain-Ökosystems. Der Gipfel ist die ideale Plattform für Startups, die ihr ICO auf den Weg bringen wollen, oder Anleger, die in Kryptowährungen investieren wollen.



Der Gipfel nimmt bereits Anmeldungen entgegen. Weitere Informationen erhalten Sie von buzz@blockc60events.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter @BlockC60events, um auf dem Laufenden zu bleiben und keine Blockchain-Chancen zu verpassen.



Informationen zu BlockC60:



BlockC60 ist ein Blockchain-Technologieunternehmen mit einem kompletten Angebotsspektrum an ICO- und dezentralisierten Anwendungsdiensten. Wir sind ein zuverlässiger Veranstalter und Informationsdienstleister und bereichern das Blockchain-Ökosystem durch Kollaborations- und Vernetzungsmöglichkeiten und andere Ressourcen. Der World Blockchain Opportunities Summit 2018 ist das erste Event in einer Blockchain-Veranstaltungsreihe, die BlockC60 in Planung hat. Mit dem Auftaktgipfel soll der breiten Community von Blockchain-Enthusiasten eine Möglichkeit geboten werden, sich diese transformative Technologie zu eigen zu machen und finanziell davon zu profitieren.



