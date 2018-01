Bangalore, Indien und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



- In US-Dollar: Der Nettoerlös steigt um 13,8 % im Vierteljahresvergleich/44,1 % im Jahresvergleich. - Der Umsatz steigt um 3,9 % im Vierteljahresvergleich/11,5 % im Jahresvergleich.



Mindtree (http://www.mindtree.com), ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Transformation und Technologiedienstleistungen, gab heute die konsolidierten Ergebnisse für das dritte Quartal zum 31. Dezember 2017 bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.



Unser "Execute Smart"-Ansatz bei Lieferungen lohnt sich weiterhin und trug in allen Bereichen zu einem robusten Quartal bei. Durch die schnelle Markteinführung unserer Lösungen konnten wir für unsere Kunden einen weiteren Wettbewerbsvorteil erzielen", sagte Rostow Ravanan, CEO und Geschäftsführer von Mindtree. "Diese ausgezeichneten Ergebnisse spiegeln auch unsere laufende Führungsposition im Bereich Digital wider sowie unsere einzigartige Fähigkeit, der zentrale digitale Ankerpartner für die digitale Transformationen der nächsten Generation zu sein."



Wichtige Finanzkennzahlen:



Quartal zum 31. Dezember 2017



- In US-Dollar: - Umsatz 214,3 Mio. USD (Wachstum von 3,9 % im Vierteljahresvergleich/11,5 % im Jahresvergleich) - Nettoerlös 22 Mio. USD (Wachstum von 13,8 % im Vierteljahresvergleich/44,1 % im Jahresvergleich) - In Rupien: - Umsatz 13.777 Mio. INR (Wachstum von 3,5 % im Vierteljahresvergleich/6,4 % im Jahresvergleich) - Nettoerlös 1.415 Mio. INR (Wachstum von 13,4 % im Vierteljahresvergleich/37,2 % im Jahresvergleich)



Sonstige Kennzahlen:



- Kunden: - 344 aktive Kunden zum 31. Dezember 2017 - Mitarbeiter: - 17.200 Mindtree Minds zum 31. Dezember 2017 - Mitarbeiterabgänge in den vergangenen 12 Monaten: 12,6 %



- Mehrjährige und millionenschwere Geschäftsabschlüsse mit führenden globalen Kunden:



- Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Qualitätssicherung und Technologiebetrieb für einen führenden Industrieverband im Bildungssektor - Bereitstellen von Managed Services für ein führendes Technologieunternehmen - Digitaler Ankerpartner für eine unternehmensweite Transformationsinitiative für ein großes Kosmetikunternehmen - Implementierung von ShotClasses, Mindtrees Mitarbeiterschulungs- und Micro-Learning-Plattform, für ein führendes Konsumgüterunternehmen - Migration von SAP ERP- und BI-Lösungen zu SAP HANA für einen großen Nutzfahrzeughändler in den USA



- Auszeichnungen und Anerkennungen:



- Mindtree wurde von der Information Services Group (ISG) als "Rising Star" in den Bereichen Public Cloud Infrastructure Consulting und Implementation Services, Public Cloud Infrastructure Managed Services und Public Cloud SAP Services ausgezeichnet - Die SAP-Praxis von Mindtree gewann den SAP Gold Quality Award im Vereinigten Königreich für die Personaleinsatzplanung mit der SAP Business Planning & Consolidation Suite - Mindtree wurde im Zinnov Zones Product Engineering Services-Bericht 2017 als führendes Unternehmen positioniert - Mindtree wurde von Gartner zu den Large System Integrators for Agile and DevOps Services ernannt



- Bekanntmachungen



- Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am 17. Januar 2018 eine Zwischendividende von 20 % vorgeschlagen (2 INR je Aktie mit einem Nennwert von 10 INR).



Informationen zu Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein Dienstleister für digitalen Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsere umfassende Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten - wir sind dafür der richtige Partner. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



Safe-Harbor-Erklärung



Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über unsere zukünftigen Wachstumsaussichten sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.



