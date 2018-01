Daimler-Deep Express-Zertifikat: 6,75%-Chance, 30% Sicherheit

Mit einem Kursgewinn von etwas mehr als fünf Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate hinkte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) dem DAX-Index, der im gleichen Zeitraum um 15 Prozent zulegen konnte, deutlich hinterher. Wegen der hohen Dividendenrendite im Bereich von 5 Prozent und der nach wie vor soliden Zukunftsaussichten könnte sich ein Investment in die Daimler-Aktie vor allem für Anleger mit einem mittel bis längerfristigen Veranlagungshorizont interessant sein.

Wer die Kurschancen/-risiken und die in Aussicht stehenden Dividendenzahlungen des direkten Aktieninvestments gegen die Chance auf eine solide Seitwärtsrendite eintauschen möchte, könnte einen Blick auf das neue Deep Express-Zertifikat der Landesbank Baden-Württemberg werfen.

Sinkende Tilgungsschwellen

Der am 12.2.18 in XETRA ermittelte Schlusskurs der Daimler-Aktie wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat fixiert. Wird der Startwert bei 74 Euro fixiert, dann wird sich ein Zertifikat mit dem Nominalwert von 1.000 Euro auf 1.000:74=13,51351 Daimler-Aktien beziehen.

Wenn die Daimler-Aktie am ersten Bewertungstag (18.4.19) auf oder oberhalb des Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat inklusive einer Bonuszahlung in Höhe von 6,75 Prozent vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf zukünftige Zinserträge erlischt. Notiert die Daimler-Aktie an diesem Tag unterhalb des Startwertes, dann verlängert sich die Laufzeit der Zertifikate zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (17.4.20). Befindet sich der Daimler-Kurs an diesem Stichtag oberhalb der mittlerweile auf 95 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle, dann wird die vorzeitige Rückzahlung des Zertifikates mit 113,50 Prozent des Ausgebepreises erfolgen. Nach dem dritten Laufzeitjahr befindet sich die Tilgungsschwelle bei 90 Prozent, nach dem vierten bei 85 Prozent. Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (21.4.23), dann erhalten Anleger den Maximalertrag von 1.337,50 Euro gutgeschrieben, wenn der Aktienkurs dann auf oder oberhalb der Barriere von 70 Prozent des Startwertes liegt. Wird die Daimler-Aktie an diesem Stichtag unterhalb der Barriere gehandelt, dann wird die Tilgung des Zertifikates mittels der Zuteilung von 13 Daimler-Aktien je Nominalwert von 1.000 Euro erfolgen. Der Gegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Das LBBW-Deep Express-Zertifikat auf die Daimler-Aktie, maximale Laufzeit bis 28.4.23, ISIN: DE000LB1Q355, kann noch bis 12.2.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem neuen Deep Express-Zertifikat auf die Daimler-Aktie können Anleger in maximal 5 Jahren und 2 Monaten bei einem bis zu 30-prozentigen Kursrückgang der Daimler-Aktie eine Jahresbruttorendite von nahezu 6,75 Prozent erwirtschaften.

Quelle: zertifikatereport.de