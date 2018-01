The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2GSLC6 DT.PFBR.BANK MTN.35289 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6JC5 BAY.LDSBK.OPF. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA06 DZ BANK CLN E.9420 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAY0 DZ BANK CLN E.9418 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAZ7 DZ BANK CLN E.9419 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KY8 HSH NORDBANK FZ 1 18/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M230 LBBW NK STUFENZINS 18/21 BD00 BON NOK N

CA XFRA FR0013311503 SOC GENERALE 18/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA NZIDBDT005C0 INTER-AMER.DEV.BK 2023 BD00 BON NZD N

CA XFRA US865622CK81 SUMIT.MITSUI 2020 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US86562MAW01 SUMITOMO MITSUI F. 18/23 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1755428502 GAS NAT.FE.FI. 18/28 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1756338551 SWEDEN,KINGDOM 18/23 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1756367147 MUNICIPALITY FIN. 18/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1756367816 KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1756428469 DNB BOLIGKRED. 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0010089839 C.F.FINANC.LOC. 04/24 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010443630 C.F.FINANC.LOC. 07/29 MTN BD01 BON CAD N

CA E35B XFRA CA92202K1084 VANGOLD MNG CORP. EQ00 EQU EUR N

CA WZE8 XFRA IE00BDR55927 UBS(IRL)ETF-MS.AC.S.EOAAH EQ00 EQU EUR Y

CA HI2 XFRA KYG0403E1052 AOWEI HLDG LTD HD-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA UET0 XFRA LU1215461325 UBS-BBMSCIUSLCSUETF AAHEO EQ00 EQU EUR Y

CA U1FB XFRA LU1273488715 UBS-ETF-MSCI JAP.SR AAEOH EQ00 EQU EUR Y

CA UET1 XFRA LU1280303014 UBS ETF-MSCI US.S.R.ADEOH EQ00 EQU EUR Y