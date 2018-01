FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.029 EUR

BO8 XFRA US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01 0.156 EUR

355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.050 EUR

42Y XFRA AU000000CYB7 CYBG PLC DEF.CDIS/1LS-,01 0.011 EUR

42YA XFRA GB00BD6GN030 CYBG PLC LS 0,10 0.011 EUR

M7Q6 XFRA US5948373049 MICRO FOCUS INTL SP.ADR N 0.285 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.011 EUR

M7Q5 XFRA GB00BD8YWM01 MICRO FOCUS INTL LS-,10