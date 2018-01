IRW-PRESS: Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt stellt ein Unternehmensupdate des CEO Ranjeet Sundher bereit

VANCOUVER, BC: Pacific Rim Cobalt Corp. (das Unternehmen oder Pacific Rim Cobalt) (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) freut sich, über die wichtigsten Meilensteine, die 2017 erreicht wurden, und die strategischen Ziele für 2018 zu berichten.

Kobalt war der performancestärkste Rohstoff im Jahr 2017. Die anhaltend starken Grundlagen der Branchen für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher im Jahr 2018 sollten die solide Nachfrage nach Kobalt - insbesondere aus Quellen in sicheren Rechtsgebieten - weiter fördern. Diese Entwicklung passt sehr gut in den Auftrag des Unternehmens, im Pazifischen Raum Kobaltlagerstätten mit Produktionsreife zu erwerben und zu erschließen.

Pacific Rim Cobalt hat es sich 2017 zum Ziel gesetzt, ein erstklassiger reiner Kobaltproduzent zu werden. In nur 85 Tagen seit der Umwandlung des Unternehmens im Oktober hat das Unternehmen ein Kobaltprojekt in einem fortgeschrittenen Stadium in Indonesien erworben, die Notierung seiner Aktien an der Canadian Securities Exchange, der OTCQB und der Frankfurter Wertpapierbörse erwirkt, eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 8,1 Millionen Dollar abgeschlossen und ein erfahrenes Team aus Leistungsträgern mit den nötigen Fähigkeiten zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele des Unternehmens zusammengestellt.

Seit der Börsenzulassung am 24. Oktober 2017 hat der Kurs der Aktien von Pacific Rim Cobalt um 185 %1 zugelegt. Die Geschäftsführung, Insider und Hauptaktionäre des Unternehmens halten rund 44 % der Anteile an Pacific Rim Cobalt und bemühen sich konsequent um die Abstimmung der Interessen der Aktionäre und der Geschäftsführung.

Pacific Rim Cobalt startet mit einer soliden Bilanz in das Jahr 2018 und ist gut aufgestellt, um bedeutenden Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und sich die einmalige weltweite Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien zunutze zu machen. Das Unternehmen profitiert von einem starken Rückhalt in den Kapitalmärkten, der für das Erreichen unserer kurzfristigen Ziele eine entscheidende Bedeutung haben wird. Im Kalenderjahr 2018 verfolgt das Unternehmen folgende Pläne:

- Erstellung einer ersten Ressource für das Kobaltprojekt TNM - Bestimmung und Prüfung eines ersten Verarbeitungsverfahrens für die Gewinnung von Kobalt und Nickelsulfat aus dem Kobaltprojekt TNM - Erwerb von einem oder mehreren anderen aussichtsreichen fortgeschrittenen Kobaltkonzessionsgebieten - Zulassung zur DTC im 1. Quartal - Verstärkung der Geschäftsleitung - Weitere Erwirtschaftung von starken Renditen für die Aktionäre

Elektrofahrzeuge: Eine tektonische Verschiebung

- China moves towards banning the internal combustion engine; The Economist - India - The 3rd Largest Car Market - Announces Only Electric Vehicles to Be Sold By 2030; Palisade Research - California Bill seeks ban on fossil-fueled vehicles by 2040; Bloomberg

Kobalt und Batteriemetalle stark gefragt

- BMW Sees 10-Fold Jump in Its Need for Battery Materials by 2025; Bloomberg - Cobalt prices seen rising sharply as deficit balloons: BMO Metals

Über Pacific Rim Cobalt

Pacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Kobaltlagerstätten mit Produktionsreife gerichtet ist. Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche.

1 Stand: 16. Januar 2018, einschließlich der Auswirkungen des 1,5:1-Aktiensplitts

Pacific Rim Cobalt Corp.

Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@pacificrimcobalt.com Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com

Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger

(778) 985-8934 sean@theparmargroup.com

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die sich auf spezifische Faktoren beziehen, wie sie hier bzw. anderweitig in den bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde regelmäßig eingereichten Unterlagen von Pacific Rim Cobalt beschrieben sind. Im Rahmen dieser Pressemeldung lässt die Verwendung von Begriffen wie z.B. werden, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen erkennen. Die Informationen in dieser Pressemeldung wurden zwangsläufig zusammengefasst und beinhalten möglicherweise nicht alle verfügbaren wesentlichen Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten u.a. - jedoch ohne Einschränkung - Aussagen zu zukunftsbezogenen Ereignissen sowie andere Aussagen, bei denen es sich nicht um Tatsachen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die zwar auf Grundlage des Geschäfts und der Märkte, in denen Pacific Rim Cobalt tätig ist, von der Geschäftsführung für angemessen befunden werden, aber zwangsläufig bedeutenden operativen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterworfen sind.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Licht solcher Faktoren ausgelegt werden.

Pacific Rim Cobalt hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen oder dass sich die Erwartungen oder Schätzungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich erfüllen.

Den Lesern wird angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Pacific Rim Cobalt hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Pacific Rim Cobalt übernimmt keinerlei Haftung für Informationen, die von anderen hier erwähnten Unternehmen veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42124 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42124&tr=1

