Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2198 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken verteidigt der Euro mit aktuell 1,1760 CHF in etwa sein Niveau vom Vortag. Der US-Dollar kann dagegen seit dem späten Mittwochabend zum Franken wieder leicht anziehen auf 0,9642 CHF. Trotz seiner jüngsten Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...