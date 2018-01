DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Wirtschaft hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge bis zum Jahresanfang 2018 dynamisch entwickelt. Das Lohn- und Preiswachstum sei mäßig gewesen und der Arbeitsmarkt angespannt, heißt es im Konjunkturbericht "Beige Book" der Fed. Die meisten der zwölf Distrikte haben ein bescheidenes bis mäßiges Wirtschaftswachstum verzeichnet. Mit ihrem "Beige Book" bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Ratssitzung vor. Die Preise seien in den meisten Regionen mäßig gestiegen, heißt es. Die Beschäftigung habe weiter in bescheidenem Maße zugenommen, während die meisten Distrikte über einen Arbeitskräftemangel berichteten. In einigen Fällen habe darunter auch das Wirtschaftswachstum gelitten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

22:03 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

22:11 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +25,0 zuvor: revidiert +27,9; vorläufig +26,2 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 261.000 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 2,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2033 im Volumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 2,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2046 im Volumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR 10.50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 6,5 bis 7,5 Mrd EUR, davon: 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2023 2,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 20 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,5 Mrd GBP 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR, davon: 0,25-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit März 2028 0,70-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2030

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.804,90 0,04 Nikkei-225 23.763,37 -0,44 Schanghai-Composite 3.464,11 0,56 DAX 13.183,96 -0,47 DAX-Future 13.232,50 0,63 XDAX 13.241,08 0,64 MDAX 27.048,20 0,12 TecDAX 2.646,03 -0,21 EuroStoxx50 3.612,78 -0,25 Stoxx50 3.231,71 -0,11 Dow-Jones 26.115,65 1,25 S&P-500-Index 2.802,56 0,94 Nasdaq-Comp. 7.298,28 1,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,69 -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Ampeln an den Aktienmärkten sind auf grün gesprungen: Euro-Stoxx-50 und DAX werden am Donnerstag deutlich höher erwartet. "Das Umfeld stimmt", sagt ein Händler. Der Euro ist knapp über die Marke von 1,22 Dollar zurückgefallen, die Renditen zeigen sich vergleichsweise ruhig und die Rohstoffe haben nach ihrem Rücksetzer nach oben gedreht. Nach den neuen Rekorden in New York steht auch Hongkong auf Höchststand, wobei sich die Börsen in Asien überwiegend in ruhigeren Bahnen ohne klaren Trend bewegen. "Der DAX könnte nun wieder in den oberen Bereich der Handelsspanne zwischen knapp 13.150 und gut 13.400 Punkten zurückkehren", sagt ein Händler. Ob es danach für einen Angriff auf den Rekordstand von 13.525 reiche, lasse sich noch nicht sagen.

Rückblick: Etwas leichter - Die eklatante Schwäche der hiesigen Aktien zeigte sich erneut besonders im DAX, der selbst gegen die steigenden US-Börsen unter die 13.200er-Marke rutschte. In den USA wird auf sehr starke Quartalszahlen gesetzt, was die Stimmung antreibt. Damit legt aber auch die Sorge vor steigender Inflation wieder zu. Denn im Dezember stieg die US-Industrieproduktion fast doppelt so stark wie erwartet an, ebenso ging es mit der Auslastung der Kapazitäten nach oben. Bankenwerte verloren im Fahrwasser von Verlusten ihrer US-Wettbewerber Bank of America und Goldman Sachs, deren Titel gaben nach Geschäftsausweisen ab. Beide Finanzkonzerne hatten nur auf bereinigter Basis überzeugt. Deutsche Bank fielen um 0,8 und Commerzbank um 1,2 Prozent. Credit Suisse büßten 1,9 Prozent ein. Für den Bankensektor ging es um 0,3 Prozent nach unten. Für ASML ging es um 4,9 Prozent aufwärts, dank einem starken Margenausblick. Schoeller-Bleckmann sprangen um 6,9 Prozent nach oben und reagierten damit verspätet auf die starken Jahreszahlen des Vortages.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Unter Druck standen Merck KGaA mit minus 1,5 Prozent und VW mit einem Abschlag von 1,8 Prozent. Dagegen legte die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia um 1,2 Prozent zu. Zalando stiegen dank starker Geschäftszahlen um 4,7 Prozent. "Die Story ist voll intakt", sagten Analysten von Baader-Helvea. Sie hatten ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Deutliche Kursbewegungen gab es bei Nebenwerten: So brachen die Aktien von PVA Tepla um fast 17 Prozent ein. Händler sprachen von massiven Gewinnmitnahmen, nachdem sich der Kurs seit vergangenem Jahr versechsfacht hatte. Biotest sprangen dagegen um 13,8 Prozent aufwärts nach Kreise-Berichten, wonach die US-Behörde CFIUS dem Verkauf nach China zustimmen könnte.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein neuer Rekordstand im Dow-Jones-Index und ein zum Dollar nachgebender Euro haben deutschen Aktien am Abend zu einer Erholung verholfen. Auffällig sei dabei das Plus von 1,6 Prozent in der Infineon-Aktie gewesen, berichtete ein Händler. Einen nachrichtlichen Hintergrund habe der Anstieg aber nicht gehabt. Auf Xetra hatten Infineon um 0,9 Prozent nachgegeben. Steinhoff, die im regulären Handel schon um gut 16 Prozent zugelegt hatten, stiegen am Abend um weitere 3 Prozent.

USA / WALL STREET

Fester - Überraschend gute Daten zur Industrieproduktion und das von einer robusten Konjunktur zeugende Beige Book der US-Notenbank hievten den Dow nachhaltig über die Marke von 26.000 Punkten und auf ein neues Rekordhoch. Selbst enttäuschend aufgenommene Quartalsausweise von Goldman Sachs und Bank of America, deren Ergebnisse von Sonderbelastungen infolge der Steuerreform geschmälert wurden, hinderten ihn nicht daran. Goldman verloren indessen 1,9 Prozent und Bank of America 0,2 Prozent. Der Bankensektor erholte sich von anfänglichen Verlusten und gewann 0,6 Prozent. Angeführt wurde der Dow von Boeing, die um 4,7 Prozent abhoben. Der Flugzeughersteller gründet ein Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung von Flugzeugsitzen, um sich weniger abhängig von Zulieferern zu machen. IBM (plus 2,9 Prozent) profitierten von einer Hochstufung auf "Overweight" durch Barclays. Ford brachen nach einer Gewinnwarnung um 7 Prozent ein. GE (minus 4,7 Prozent) litten erneut unter einer Sonderbelastung. Apple stiegen um 1,7 Prozent. Der Konzern muss wegen der Steuerreform voraussichtlich eine Steuerzahlung auf Barmittelbestände im Ausland von 38 Milliarden US-Dollar leisten, hat aber schon entsprechende Rückstellungen gebildet. Außerdem kündigte Apple umfangreiche Investitionen in den USA an.

Die US-Anleihen gaben ihre Vortagesgewinne wieder ab. Der Druck auf die Notierungen verstärkte sich, als mit dem Beige Book klar wurde, dass die US-Notenbank an ihrem Zinserhöhungspfad festhalten dürfte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.22 Uhr EUR/USD 1,2204 +0,3% 1,2168 1,2240 EUR/JPY 135,69 +0,2% 135,46 135,59 EUR/CHF 1,1766 +0,0% 1,1760 1,1758 GBP/EUR 1,1333 -0,0% 1,1348 1,1302 USD/JPY 111,14 -0,2% 111,35 110,77 GBP/USD 1,3829 +0,2% 1,3808 1,3834 Bitcoin BTC/USD 10.975,13 -1,6% 11.150,12 9.838,16

Der Euro erlebte eine Berg- und Talfahrt. Er stieg in der Nacht im asiatisch dominierten Handel zunächst über 1,23 Dollar, ehe ihn Aussagen eines EZB-Notenbankers wieder zurückkommen ließen. Unabhängig von der Rückführung der Anleihenkäufe werde die EZB ihre lockere Geldpolitik beibehalten, so EZB-Vizepräsident Vitor Constancio. Seine Aussagen hielten den Euro aber nur vorübergehend im Zaum. Am Nachmittag näherte sich die Gemeinschaftswährung wieder der Marke von 1,23 Dollar, ehe das Beige Book der US-Notenbank dem Dollar wieder auf die Sprünge half. Im späten US-Handel notierte der Euro bei etwa 1,2220 Dollar.

Am Morgen neigt die Gemeinschaftswährung weiter zur Schwäche. Der Dollar baut indes seine Gewinne im asiatisch geprägten Geschäft weiter aus, nachdem der Technologiekonzern Apple die Repatriierung von Auslandsvermögen angekündigt hat. Dies deute auf eine "substanzielle Nachfrage nach der US-Devise hin", sagt ein Händler in Asien. Der WSJ-Dollarindex steigt daraufhin weiter, nachdem er bereits in New York um 0,3 Prozent geklettert war. Es war der höchste Sprung seit dem 20. November. Zum Euro kletterte der Greenback um 0,6 Prozent - der höchste Anstieg seit dem 26. Oktober. Hier stützte allerdings auch das Beige Book der Fed.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,05 63,97 +0,1% 0,08 +6,0% Brent/ICE 69,41 69,38 +0,0% 0,03 +4,2%

Die Ölpreise erholte sich von anfänglichen Abgaben und verbuchten kleine Gewinne. Sie haben in diesem Jahr schon um rund 3 Prozent zugelegt und zwischenzeitlich die höchsten Stände seit 2014 erreicht. Hintergrund seien die politischen Unsicherheiten in einigen Ölförderregionen und die Versuche der Opec, die Förderung zu begrenzen, hieß es. Die Blicke seien nun auf die wöchentlichen US-Lagerdaten gerichtet. Zudem wird die Opec am Donnerstag ihren Monatsbericht veröffentlichen. WTI stieg um 0,4 Prozent auf 63,97 Dollar. Für Brent ging es um 0,3 Prozent auf 69,38 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,53 1.326,98 +0,1% +1,56 +2,0% Silber (Spot) 17,04 17,01 +0,2% +0,03 +0,6% Platin (Spot) 1.001,00 999,50 +0,2% +1,50 +7,7% Kupfer-Future 3,19 3,18 +0,6% +0,02 -2,9%

Der Goldpreis gab in Reaktion auf die unveränderten Zinsprojektionen der US-Notenbank nach. Das zinslos gehaltene Edelmetall verliert an Attraktivität, wenn als Folge von Zinserhöhungen etwa am Anleihemarkt höhere Renditen zu erzielen sind. Der Preis für die Feinunze zeigte sich im späten Handel 0,7 Prozent niedriger bei 1.329 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITK

Zehn Stunden lang ist der frühere Chefstratege im Weißen Haus, Steve Bannon, im Kongress zur Russland-Affäre befragt worden - doch auf viele Fragen verweigerte er die Antwort. Der Ex-Berater von Präsident Donald Trump berief sich auf Instruktionen des Weißen Hauses, sich zu bestimmten Themen nicht zu äußern. Bannon soll aber laut einem Medienbericht zu einer umfassenden späteren Aussage gegenüber Sonderermittler Robert Mueller bereit sein.

US-GELDPOLITIK

Im Offenmarktausschuss der US-Notenbank gibt es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen über das Ausmaß der geldpolitischen Straffung in diesem Jahr. Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, und der Präsident der Chicago-Fed, Charles Evans, sind sich in dieser Frage nicht einig. Während Kaplan drei Zinserhöhungen in diesem Jahr für nötig hält, sollte die US-Notenbank nach Meinung von Evans bis Mitte des Jahres warten, bevor sie erneut an der Zinsschraube dreht.

KOREAKONFLIKT

US-Präsident Donald Trump hat die russische Regierung wegen ihrer Haltung im Nordkorea-Konflikt scharf attackiert. "Russland hilft uns bei Nordkorea überhaupt nicht", sagte Trump Reuters. Er warf der Regierung in Moskau vor, die internationalen Sanktionen gegen Pjöngjang zu untergraben.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die Zentralbank Südkoreas wird optimistischer für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr, rechnet gleichzeitig aber mit einer geringeren Inflation. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2018 um 3 Prozent steigen, glaubt die Notenbank, nachdem sie im Oktober noch eine Prognose von 2,9 Prozent herausgegeben hatte. Die Verbraucherpreise sollen nur noch um 1,7 Prozent statt um 1,8 Prozent steigen. Zuvor beließ die Notenbank ihren Leitzins unverändert bei 1,5 Prozent.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Der Beschäftigungsboom in Australien hat sich im Dezember fortgesetzt. Im letzten Monat des Jahres 2017 wurden 34.700 neue Arbeitsplätze geschaffen. Es war der 15. Monat in Folge mit einer Expansion und das schnellste Wachstumstempo seit mehr als zehn Jahren.

HAUSPREISE CHINA

Die Hauspreise in China sind im Dezember im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Vor allem in kleineren Städten zogen die Preise an. Der Durchschnittspreis für neue Häuser in 70 chinesischen Städten legte im Dezember gegenüber November im Durchschnitt um 0,5 Prozent zu.

HAUSPREISE GROßBRITANNIEN

Die Hauspreise in Großbritannien sind im Dezember wieder geklettert, nachdem sie im Vormonat stagniert hatten.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Vor dem SPD-Sonderparteitag hat Fraktionschefin Andrea Nahles ihrer Partei "harte Koalitionsverhandlungen" versprochen. Gleichzeitig warnte Nahles vor "Illusionen" hinsichtlich möglicher Gespräche mit den Unionsparteien. "Die Verhandlungen sind an bestimmten Punkten ausgereizt", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

BREXIT

Das Unterhaus des britischen Parlaments hat ein wichtiges Brexit-Gesetz verabschiedet. Der Gesetzentwurf beendet den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht und ist für das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU von grundlegender Bedeutung. Das Gesetz muss nun noch vom Oberhaus verabschiedet werden.

BANKENREGULIERUNG

Bafin-Chef Felix Hufeld hat bei der Bewertung der neuen Finanzrichtlinie Mifid 2 Geduld angemahnt. "Erst wenn wir Mifid 2 & Co eine Weile angewendet haben, können wir ermessen, wie die Regelwerke tatsächlich wirken - für sich genommen und zusammen", sagte Hufeld.

DT. BÖRSE

Tochter Clearstream hat weiteren Ärger wegen Geschäften mit dem Iran. Die Iranische Zentralbank verklagte das Clearinghaus gemeinsam mit der italienisch-arabischen Bank Ubae. Die iranische Zentralbank will damit die Herausgabe von 4,9 Milliarden US-Dollar plus Zinsen erstreiten, die auf Konten von UBAE und Bank Markazi bei Clearstream liegen sollen.

STEINHOFF

Nach Citigroup und JP Morgan haben auch Bank of America sowie Goldman Sachs hohe Summen auf Finanzgeschäfte mit dem Möbelkonzern Steinhoff abgeschrieben. Wie die beiden Geldhäuser bei Vorlage der Geschäftsberichte mitteilten, wurde eine Belastung von mehr als 400 Millionen US-Dollar aus Krediten an Steinhoff-Ex-Chairman Christo Wiese verbucht. Zusammen mit Verlusten und Kreditkosten der beiden anderen Großbanken summiert sich die Belastung auf mehr als 1 Milliarde Dollar. Damit dürfte für die Bankenbranche aber das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Wenn europäische Banken in den kommenden Wochen ihre Geschäftszahlen vorlegen, wird diese Summe wohl noch steigen.

BHP BILLITON

Der Rohstoffkonzern bereitet sich auf den möglichen Verkauf seiner US-Schieferölsparte vor, hält sich aber andere Optionen offen.

BHP Billiton wird im laufenden Geschäftsjahr weniger metallurgische Kohle fördern als bislang angekündigt. Zudem warnte der Konzern vor einer Wertberichtigung, die vor allem seine Kupfermine Escondida in Chile betrifft.

CARREFOUR

Der französische Einzelhandelskonzern hat im Schlussquartal 2017 unter dem starken Wettbewerb auf seinem Heimatmarkt gelitten. Auf Basis konstanter Wechselkurse fielen die Umsätze um 0,2 Prozent geringer aus als im vierten Quartal 2016.

KION

Der Gabelstablerhersteller Kion steigt bei dem chinesischen Lagertechnikanbieter EP Equipment ein, um sein Angebot auszubauen. Die Kion Group unterzeichnete ein Abkommen über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung.

ALCOA

Der Aluminiumkonzern ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht und hat dabei noch schlechter abgeschnitten als befürchtet. Im nachbörslichen US-Handel gab die Aktie daraufhin in einer ersten Reaktion um über 5 Prozent nach.

APPLE

steht wegen der US-Steuerreform vor einer Milliardenbelastung: Der iPhone-Hersteller erwartet in den USA eine Steuerzahlung auf rückgeführte Auslandsgewinne von 38 Milliarden US-Dollar. Das wäre laut Apple die größte Zahlung dieser Art, die es jemals gegeben habe.

