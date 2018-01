Die VAE sind durch ein innovatives Programm für eine verbesserte Sicherstellung der weltweiten Wasserversorgung weiterhin führend in Forschung und wissenschaftlicher Recherche

Die Preisträger des UAE Research Program for Rain Enhancement Science wurden im Rahmen der Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2018 bekannt gegeben.

Im Beisein des Ministers für Präsidentschaftsangelegenheiten, Seiner Hoheit Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan, sowie eines Publikums bestehend aus prominenten Funktionären, Botschaftern, Interessenvertretern und führenden Wissenschaftlern, wurde drei Forschungsteams aus den USA, China und Russland die mit 5 Millionen US-Dollar bezifferte Finanzhilfe dieser innovativen Initiative der VAE zuerkannt.

Bei den drei ausgezeichneten Wissenschaftlern dieses dritten Zyklus des Programms handelt es sich um:

Professor Eric Frew von der University of Colorado für sein Projekt zur gezielten Beobachtung und Aussaat mit autonomen unbemannten Flugzeugsystemen.

von der Hua Xin Chuang Zhi Science and Technology LLC in China für ein Projekt mit dem Titel "Using Advanced Experimental Numerical Approaches to Untangle Rain Enhancement" (Anwendung erweiterter experimenteller numerischer Ansätze zur Vereinfachung der Regenverbesserung). Dr. Ali Abshaev vom Hail Suppression Research Center in Russland für ein Projekt zur Untersuchung der Erzeugung von Aufwinden zur Bildung von künstlichen Wolken und Niederschlägen.

An der Zeremonie nahmen auch Preisträger aus den ersten beiden Zyklen teil, die bereits bahnbrechende Arbeiten zu innovativen Algorithmen, Nanotechnologie und Landbedeckungsmodifikation, Eisbildungsprozessen in Kumuluswolken, der Rolle von Aerosolen bei der Verbesserung der Niederschlagsmenge und elektrischen Eigenschaften von Wolken durchgeführt haben.

Seit der Einführung des Programms haben sich 1.220 Forscher und 520 Institutionen aus mehr als 68 Ländern an der internationalen Informationskampagne beteiligt. Zu den wichtigsten beteiligten weltweit tätigen Institutionen gehören die Vereinten Nationen, die Europäische Kommission und die Weltorganisation für Meteorologie, die NASA, Harvard und Princeton.

Aufgrund seiner Stellung als Knotenpunkt eines international angesehenen Forschungsnetzwerks wird das UAE Research Program for Rain Enhancement Science in Bezug auf eine Stärke nach der anderen aktiv, indem es die aktive Weitergabe des Wissens fördert, das benötigt wird, um eine nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliches Wachstum in jenen Regionen der Welt zu gewährleisten, die anfällig für Dürren und Wasserknappheit sind.

