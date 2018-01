Stillstand auf dem Ölmarkt: Am Donnerstag bewegten sich die Rohölpreise zunächst kaum. Der erwartete Förderanstieg in den USA hatte die Ölpreise in den vergangenen Tagen von ihrem Dreijahreshoch entfernt.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,30 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen ...

