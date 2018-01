Was für ein Tag gestern für die Steinhoff-Aktie: Während das Papier am Anfang noch deutlich schwächer in den Handel gestartet ist, ging es am Nachmittag schlagartig deutlich nach oben. Per Saldo konnten Steinhoff-Aktionäre gestern einen Kursgewinn in Höhe von 21,4% verbuchen. Hintergrund war ein Bericht über eine mögliche Finanzspritze für den angeschlagenen Möbelkonzern:...

