Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hält einen vollständigen Abbau des Kohlendioxid-Ausstoßes bis zur Jahrhundertmitte hierzulande für zu teuer und für nicht durchsetzbar. In einer umfassenden Studie warnt der Bundesverband der Industrie BDI davor, dass das für die großen Wirtschaftssektoren praktisch bedeuten würde, dass sie keinerlei Treibhausgase mehr in die Luft blasen dürften. Dabei stieße Deutschland an die "Grenzen technischer-wirtschaftlicher Machbarkeit", heißt es in der Analyse. Dow Jones Newswires hatte Einblick in die Studie, die der BDI im Laufe des Tages vorstellen möchte.

Statt den CO2-Ausstoß nahezu komplett herunterzufahren, empfiehlt der Verband ein mittleres Szenario. Die Bundesrepublik sollte bis 2050 demnach 80 Prozent weniger Klimagase in die Atmosphäre blasen als im Vergleichsjahr 1990. Dafür sind der Studie zufolge jährliche Investitionen von mindestens 15 Milliarden Euro nötig. Sie summieren sich also auf mindestens eine halbe Billion Euro bis zur Mitte des Jahrhunderts.

Die Industrie betont allerdings, dass auch für das 80-prozentige Ziel erhebliche Anstrengungen nötig seien. Die Fachleute sagen voraus, dass auf Deutschlands Straßen dann 26 Millionen Elektro-Autos unterwegs seien und 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen müssten. Strom aus Kohle dürfte nicht mehr erzeugt werden. BDI-Präsident Dieter Kempf hatte die jüngste Abkehr von Union und SPD vom ehrgeizigen Klimaziel 2020 als realistisch begrüßt. Bei der Energiewende müsse wieder verstärkt die Bezahlbarkeit in den Fokus rücken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 02:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.