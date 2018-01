DAX - Das große Patt (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Seitdem der DAX nach einer fulminanten Kaufwelle bis 13.427 Punkte gestiegen war, wird dieser Kaufimpuls zur Seite hin korrigiert. Dabei oszilliert der Index um die ehemalige Unterstützung bei 13.243 Punkten. Diese wurde im gestrigen Handel ein weiteres Mal angesteuert, allerdings zunächst nicht überwunden. Es folgte ein Rücksetzer, der erneut an den Support bei 13.130 Punkten führte. Am späten Nachmittag startete dort eine Aufholjagd, die den DAX aktuell wieder an die 13.243 Punkte-Marke führt. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.20 Uhr): Zwischen 13.332 und 13.130 Punkten befindet sich der Wert in einer neutralen Kursspanne, deren...

