Ein wichtiges Qualitätsmerkmal bei Laserverfahren ist eine möglichst konsistente Kontur, unabhängig vom Formmuster. Allerdings kann diese bei anspruchsvollen Aufgaben wie Lasermarkierung, Laserschneiden und Lasergravur nicht immer gewährleistet werden, vor allem wenn gleichzeitig möglichst hohe Durchsatzraten verlangt werden. Viele Laserbearbeitungs-Systeme basieren auf einer Bewegungssteuerung, die den Laser positioniert, während er mit konstanter Leistung und Pulsfrequenz arbeitet. In diesem Fall ist die Schnittqualität von der Bewegung abhängig. Beim Schneiden einer Ecke beispielsweise kann es dann notwendig sein, die Geschwindigkeit des Lasers in Relation zum Werkstück zu reduzieren, um hohe Achsbeschleunigungen bei der Richtungsänderung zu vermeiden. Der Bearbeitungsprozess dauert dadurch länger, der Durchsatz sinkt. Es gibt aber noch weitere Nachteile: Tiefe und Breite der Schnittlinie ändern sich, wodurch die Bearbeitungsqualität leidet. Weitaus praxisgerechter ist es deshalb, die Pulsfrequenz und Intensität des Lasers mit der Bewegung zu synchronisieren, das erhöht allerdings die Anforderungen sowohl an die Ansteuerung als auch an das Positioniersystem.

Clevere Ansteuerung beim Schneiden

Als Lösungsanbieter für Antriebstechnik und Positioniersysteme hat PI Physik Instrumente sich dieser Herausforderung gestellt. Zusammen mit ACS Motion Control kann das Unternehmen heute Komplettsysteme für die industrielle Laserbearbeitung aus einer Hand anbieten, die sowohl hohe Qualität als auch hohe Durchsatzraten ermöglichen. Die ACS-Controller für die hochgenauen Positioniersysteme unterstützen sowohl ein positions- als auch geschwindigkeitsabhängiges Lasertriggern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...