Ein weiterer Erfolg für US-Präsident Donald Trump: Der Tech-Gigant Apple hat am Mittwoch im Nachgang der US-Steuerreform milliardenschwere Ausgaben im Heimatland angekündigt. Der Technologiekonzern wolle in den kommenden fünf Jahren 30 Milliarden US-Dollar in den USA investieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch im kalifornischen Cupertino mit. Zudem sollen 20.000 neue Jobs...

Den vollständigen Artikel lesen ...