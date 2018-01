FMW-Redaktion

Das waren jetzt auch in Asien heftige Schwankungen, so beim Nikkei, der zunächst auf den höchsten Stand seit dem Jahr 1991 stieg, um dann aber mit einem heftigen Abverkauf doch noch mit einem Minus zu schließen. Und das alles im Grunde nachrichtenlos, einfach so. Es herrscht derzeit also eine gewisse Grundnervosität an den Märkten, die Schwankungen nehmen jetzt wieder zu, also die Volatilität!

Das war gestern schon an der Wall Street so: während die Indizes nach anfänglichem Zögern deutlich stiegen, will die Volatilität (gemessen am VIX) einfach nicht mehr fallen. Wir sehen darin eine negative Divergenz. Vor allem aber geht damit eine Grunderwartung nicht auf: das Shorten der Volatilität (also VIX-Shorts) ist ja laut Bank of America Merrill Lynch der am meisten praktizierte Trade bei großen Investoren in den USA, und diese ...

