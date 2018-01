Donald Trump entlastet die Wirtschaft um Milliarden. Auch deutsche Unternehmen profitieren - aber weniger als die US-Konkurrenz. Made in Germany wird zum Risiko.

Das Enthüllungsbuch "Fire and Fury" bewegt Washington noch immer. Kein Tag vergeht, an dem nicht über den Geisteszustand von Donald Trump fabuliert wird: Ein US-Präsident, der sich mittags zum Fernsehenschauen zurückzieht und dem man angeblich seine Gedanken ablesen müsse wie bei einem Kleinkind, verunsichert die Nation. Doch Hans-Joachim Boekstegers kann nicht klagen.

Boekstegers ist Chef des mittelständischen Unternehmens Multivac im bayrischen 2000-Seelen-Örtchen Wolfertschwenden und zufrieden mit Trump. Fast jeder Amerikaner kam schon mit den Allgäuer Produkten in Berührung. Mit den Multivac-Maschinen verpacken Lebensmittelmultis Käse und Pharmakonzerne Medikamente. In einem Gewerbegebiet von Kansas City, unweit des Flughafens der 500.000-Einwohner-Metropole, hat der Verpackungskünstler seinen US-Sitz. Der braune Zweckbau mit deutscher und US-Flagge vor dem Eingang liegt umringt von kleinen Seen, Parkbänken und Outdoor-Fitnessgeräten - genug Platz für weiteres Wachstum. Und den braucht Boekstegers.

Der US-Präsident hat kurz vor Weihnachten die größte Steuerreform der US-Geschichte auf den Weg gebracht. Und sie beschert dem Mittelständler einen Geldsegen. Die Steuersenkung erspare der US-Tochter "Steuern in einer relevanten Größenordnung", sagt Boekstegers. In Nordamerika setzt Multivac rund 200 Millionen Dollar pro Jahr um. Unterm Strich dürfte ein sattes Millionenplus hängen bleiben. Das Geld "steht uns nun für Investitionen zur Verfügung", so Boekstegers. Multivac werde sowohl Produktion als auch Vertrieb in Kansas City ausbauen.

Für Donald Trump ist Multivac so etwas wie die Bestätigung seiner selbst attestierten Genialität. Die Steuerreform des republikanischen Präsidenten soll die Vereinigten Staaten zum Mekka für Unternehmen aus aller Welt machen, die Produktion, Forschung und Vertrieb in die Staaten verlegen. Tatsächlich profitieren deutsche Unternehmen von dem Steuergeschenk in Milliardenhöhe, weil Mittelständler und Dax-Konzerne mit US-Geschäft weniger Bundessteuern nach Washington überweisen. Doch Trumps Steuergeschenk ist vergiftet: Denn noch viel mehr als deutsche Unternehmen entlastet die Reform amerikanische Konzerne. Der "tax cut" verzerrt so den Wettbewerb zwischen in- und ausländischen Unternehmen in den USA. Made in Germany wird zum Geschäftsrisiko.

Hektische Betriebsamkeit

Trumps Jahrhundertreform, so viel ist klar, hat in den Finanzabteilungen weltweiter Unternehmen hektische Betriebsamkeit ausgelöst. Sie setzt gleich auf mehreren Säulen auf, die Investitionen in den USA attraktiver machen sollen. Kern ist die Senkung der Körperschaftsteuer in den USA von 35 Prozent auf 21 Prozent. Damit bleibt vom Gewinn der Unternehmen mehr Geld übrig, das sie reinvestieren können. Mehr Wucht dürften andere Maßnahmen entfalten, die den Produktionsstandort eines Unternehmens in die steuerliche Behandlung einbeziehen: Firmen können in den kommenden fünf Jahren ihre US-Investitionen in Maschinen und Anlagen sofort zu 100 Prozent abschreiben. Darüber hinaus werden Umsätze, die sich aus der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte in den USA ergeben, steuerlich begünstigt - ein klarer Affront gegen Konkurrenzstandorte in Europa und anderen Teilen der Welt.

Kurzfristig bedeutet die Reform für deutsche Unternehmen in den USA zunächst eine Neubewertung ihrer Bilanzen - und damit ein zusätzlicher satter Nachsteuergewinn. Es werde sich ein steuerlicher Gewinn von voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro ergeben, der das Konzernergebnis im Jahr 2017 entsprechend erhöhe, teilte beispielsweise Autobauer Daimler mit. Konkurrent BMW sieht sich um mehr als eine Milliarde Euro entlastet. Auch der Autozulieferer Continental ist überzeugt, dass sich die Steuerreform ab 2018 "voraussichtlich positiv für Continental auswirkt".

Und doch gibt es keinen Anlass für ausgiebigen Jubel bei deutschen Unternehmen. Denn die Steuerreform vereint zwei Maximen, die Trump trotzt allem Chaos seiner Präsidentschaft auferlegt hat: bedingungslosen Einsatz für Konzerninteressen - und: America first.

Ungleichbehandlung ausländischer Unternehmen

Die Folge ist eine krasse Ungleichbehandlung ausländischer Unternehmen - sei es durch eigene Steuern, sei es durch Doppelbesteuerung. Da wäre etwa eine neue Steuer namens "Base Erosion and Anti-Abuse", kurz BEAT. Sie ist vor allem für nicht amerikanische Banken eine Belastung. Eigentlich ...

