DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PHILIPPINES 09/20 US718286BF38 19.01.2018 HZE/EOT
PHILIPPINES 99/24 US718286AL15 19.01.2018 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PHILIPPINES 09/20 US718286BF38 19.01.2018 HZE/EOT
PHILIPPINES 99/24 US718286AL15 19.01.2018 HZE/EOT