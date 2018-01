Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für RWE von 25,50 auf 23,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere den nach der Gewinnwarnung von Innogy gesunkenen Wert der 76,8-prozentigen Beteiligung an der RWE-Ökostromtochter, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dessen ungeachtet bleibe die Aktie des Energiekonzerns RWE sein bevorzuger Wert im deutschen Versorgersektor./edh/bek Datum der Analyse: 18.01.2018

