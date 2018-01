Der deutsche Leitindex will seit Tagen nicht ins Rollen kommen. Und das obwohl in den USA die Indizes einen Rekord nach dem anderen aufstellen. Der Dow Jones stürmte gestern regelrecht über die Marke von 26.000 Punkten und schloss sogar bei 26.116 Zählern. Der DAX dagegen konnte den Schwung der US-Börsen nicht nutzen und rutschte am Nachmittag ab. Am Ende lag er 0,5 Prozent tiefer bei 13.184 Punkten. Marktidee: ZalandoZalando hat gestern Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die Daten kamen am Markt sehr gut an. Die Aktie war gestern einer der stärksten Werte im MDAX. Dabei übersprang der Kurs wichtige Marken. Allerdings kann der Ausbruch noch nicht nachhaltig gewertet werden.