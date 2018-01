ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die Ölpreise steigen seit Juli vergangenen Jahres nahezu stetig an. Brent-Öl erreichte zuletzt fast wieder das 3-Jahreshoch bei gut 70 US-Dollar je Barrel. Wie weit die Ölpreise noch klettern könnten, schätzt Rohstoffanalyst Eugen Weinberg von der Commerzbank ein.