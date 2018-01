Zum zehnten Mal hat das Handelsblatt Pioniere der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Sie haben bewiesen, wie man aus Herausforderungen Chancen und aus Chancen Erfolge macht. Die Politik könnte von ihnen lernen.

Der deutsche Mittelstand ist reich an Pionieren. Erneut hat das Handelsblatt am Mittwochabend fünf von ihnen ausgezeichnet. Alexandra Schörghuber, Angelique Renkhoff-Mücke sowie Klaus und Ralf Murjahn wurden in die Hall of Fame der Familienunternehmen aufgenommen. Der im Sommer 2017 verstorbene Rational-Gründer Siegfried Meister wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Doch Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart sprach in seinem den Abend eröffnenden Abendbriefing von ganz anderen Pionieren, er sprach von Angela, Horst und Martin. Während Airbus und Boeing mittlerweile ihre Interkontinental-Flüge mit Autopilot bestreiten und die Piloten nur noch daneben sitzen, würden die Parteispitzen der möglichen Großen Koalition dasselbe mit dem ganzen Land machen. Deutschland würde mit Autopilot regiert, die drei Parteiführer sitzen geschäftsführend daneben. Seit 16 Wochen gehe das schon so.

"Die gute Nachricht ist", sagte Steingart, "die Flughöhe stimmt, zumindest ökonomisch. Auch die Verpflegung an Bord sei hervorragend. Die schlechte Nachricht: Es gibt bisher keine Landebahn und auch keinen Plan für die weitere Reise des Landes."

Den Unternehmern, die in die Hall of Fame der Familienunternehmen 2018 aufgenommen wurden, kann das nicht passieren. Bei ihnen wird die Zukunft und die eigene Nachfolge sorgfältig voraus gedacht. Auch sie sind Pioniere, aber Pioniere mit Plan.

So war Siegfried Meister stets im Dienste seiner Kunden unterwegs, manchmal setzte er sich sogar persönlich ins Cockpit, wenn ein Dampfgarer ausfiel. "Meister wollte es besser machen - vor allem für den Kunden", erklärte Laudator und Jury-Mitglied Stefan Heidbreder den versammelten Familienunternehmern. In der Unternehmenszentrale könne man es an der Wand lesen, sagte der Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen. "Da steht nichts von Profitmaximierung. Im Gegenteil: ‚Wachstum, Stabilität und Gewinn sind nicht unsere Ziele, sondern Ergebnisse. Sie werden aber umso besser, je besser der Kundennutzen ist.'"

Mitten in Zeiten der Ölkrise hatte der ehemalige Wienerwald-Mitarbeiter Siegfried Meister seine Metallbaufirma einst gegründet. Im Mittelpunkt stehen zunächst Heißluftgeräte für die Gastronomie, später vor allem Dampfgarer. Anfangs hat das Unternehmen rund 25 Mitarbeiter, heute sind es 1900. Seit dem Jahr 2000 ist Rational an der Börse. Heute liegt der Umsatz bei 700 Millionen. Und Heidbreder rechnete vor, der Kurs von Rational sei von 29 Euro auf heute 540 Euro gestiegen. Das Unternehmen werde mit 6,3 Milliarden Euro bewertet.

Das erzeugte Raunen im großen Saal des Charles Hotels. Im vergangenen Sommer starb Siegfried Meister. Die Jury hatte sich deshalb entschlossen, den Rational-Gründer posthum in die Hall of Fame der Familienunternehmen als Ehrenmitglied aufzunehmen. Seine Witwe, Gabriella Meister, dankte für die Ehrung und sagte: "Sein Geist lebt nicht nur in seinen Produkten, sondern auch sein schöpferisches Unternehmertum in seinen Mitarbeitern weiter."

Wie man einem Unternehmensgründer nachfolgt, vieles anders macht und dabei nicht nur viele Kunden gewinnt, sondern alle Mitarbeiter mitnimmt, ...

