Chinas Wirtschaft wächst weiter und schneller: Das BIP konnte im vergangenen Jahr um fast sieben Prozent zulegen. Im Vergleich dazu zeigt sich die größte europäische Volkswirtschaft - die deutsche - als lahme Ente.

Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich 2017 beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 6,9 Prozent zu, wie das Statistikamt in Peking am Donnerstag mitteilte. 2016 hatte es nur zu 6,7 Prozent gereicht, was das kleinste Plus seit 26 Jahren war. Die Konjunktur habe sich besser entwickelt als gedacht, betonten die Statistiker. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...