Hamburg (ots) - Wenige Tage vor dem entscheidenden GroKo-Parteitag der Sozialdemokraten posiert SPD-Legende Gerhard Schröder, 73, erstmals in einer Illustrierten öffentlich mit seiner neuen Liebe, der Koreanerin Soyeon Kim, 47. Ein gutes Timing? Findet Schröders Ex Doris Schröder-Köpf, 54, nicht. Exklusiv auf Gala.de kommentiert die Abgeordnete des niedersächsischen Landtags: "Mein Fokus liegt mehr auf dem Bundesparteitag als auf der 'Bunten'." Doris Schröder-Köpf ist mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, 57, liiert. Das Paar setzt seinen Fokus auf die Politik und hofft auf eine gestärkte SPD beim Bundesparteitag am Wochenende, der über die mögliche Regierungsbeteiligung in Berlin abstimmen soll.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe Gala.de zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de