Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag Group -1,25% auf 47,4, davor 7 Tage im Plus (8,5% Zuwachs von 44,24 auf 48), IBEX 35 -0,44% auf 10474,6, davor 6 Tage im Plus (1,17% Zuwachs von 10398,4 auf 10520,4), Merck Co. -0,06% auf 62,03, davor 5 Tage im Plus (9,55% Zuwachs von 56,66 auf 62,07), Goldman Sachs -1,86% auf 253,65, davor 5 Tage im Plus (2,64% Zuwachs von 251,81 auf 258,46), PNE Wind -0,47% auf 3,16, davor 5 Tage im Plus (6,19% Zuwachs von 2,99 auf 3,17), paragon -1,11% auf 80,4, davor 4 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 79,3 auf 81,3), World Bank 0.0 Dec25 EUR Str. -0,01% auf 53,91, davor 4 Tage im Plus (1,3% Zuwachs von 53,23 auf 53,91), Barrick Gold -3,82% auf 14,62, davor 4 Tage im Plus (4,4% Zuwachs von 14,56 auf 15,2), Goldcorp Inc. -4,48% auf 14,7, davor 4 Tage im Plus...

