Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaft wächst 2017 um 6,9 Prozent

Das Wachstum in China hat sich 2017 zum ersten Mal seit sieben Jahren beschleunigt. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt expandierte in den letzten drei Monaten des Jahres 2017 mit konstantem Tempo, womit die Wachstumsrate für das Gesamtjahr auf 6,9 Prozent stieg, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Im Jahr 2016 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 6,7 Prozent gewachsen. Im vierten Quartal legte das BIP um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Damit wurde die Prognose von 6,7 Prozent der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen ebenfalls übertroffen.

Chinas Industrieproduktion belebt sich

Chinas Industrieproduktion hat sich im Dezember belebt. Die Industrieproduktion wuchs um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, berichtete die nationale Statistikbehörde. Im November hatte der Zuwachs 6,1 Prozent betragen. Der Anstieg übertraf die Prognose von 6,0 Prozent aus einer Umfrage von Dow Jones Newswires unter Ökonomen.

Beige Book: Arbeitsmärkte angespannt, Löhne steigen mäßig

Die US-Wirtschaft hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge bis zum Jahresanfang 2018 dynamisch entwickelt. Das Lohn- und Preiswachstum sei mäßig gewesen und der Arbeitsmarkt angespannt, heißt es im Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Die meisten der zwölf Distrikte habe ein bescheidenes bis mäßiges Wirtschaftswachstum verzeichnet. Die Preise seien in den meisten Regionen mäßig gestiegen, heißt es in dem Bericht weiter. Die Beschäftigung habe weiter in bescheidenem Maße zugenommen, während die meisten Distrikte über einen Arbeitskräftemangel berichteten.

Fed-Präsidenten Kaplan und Evans uneins über Zinserhöhungspfad 2018

Im Offenmarktausschuss der US-Notenbank gibt es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen über das Ausmaß der geldpolitischen Straffung in diesem Jahr. Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, und der Präsident der Chicago-Fed, Charles Evans, sind sich in dieser Frage nicht einig. Zwar hoben beide beim American Council of Life Insurers den robusten Zustand der US-Wirtschaft hervor, kamen aber mit Blick auf weitere Leitzinserhöhungen in diesem Jahr auf keinen gemeinsamen Nenner.

Bank of Korea erhöht Wachstumsprognose

Die Zentralbank Südkoreas wird optimistischer für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr, rechnet gleichzeitig aber mit einer geringeren Inflation. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2018 um 3 Prozent steigen, glaubt die Notenbank, nachdem sie im Oktober noch eine Prognose von 2,9 Prozent herausgegeben hatte. Die Verbraucherpreise sollen nur noch um 1,7 Prozent statt um 1,8 Prozent steigen. Zuvor am Donnerstag beließ die Notenbank ihren Leitzins unverändert bei 1,50 Prozent.

Britische Hauspreise ziehen im Dezember wieder an

Die Hauspreise in Großbritannien sind im Dezember wieder geklettert, nachdem sie im Vormonat stagnierten. Der von der Royal Institution of Chartered Surveyors erhobene Preisindex stieg im letzten Monat des Jahres um 8 Punkte auf einen Saldenwert von plus 8 und übertraf die Markterwartungen damit deutlich. Die vom Wall Street Journal befragten Analysten hatten im Konsens mit einem weiteren Rückgang des Index auf minus 2 gerechnet.

Hauspreise in China legen im Dezember leicht zu

Die Hauspreise in China sind im Dezember im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Vor allem in kleineren Städten zogen die Preise an. Der Durchschnittspreis für neue Häuser in 70 chinesischen Städten legte im Dezember gegenüber November im Durchschnitt um 0,5 Prozent zu, ausgenommen staatlich subventionierte Wohnungen, wie das Wall Street Journal auf Basis von Daten der Nationalen Statistikbehörde errechnete. Im November lag der Anstieg im Monatsvergleich bei 0,4 Prozent.

Australiens Beschäftigungsboom setzt sich im Dezember fort

Der Beschäftigungsboom in Australien hat sich im Dezember fortgesetzt. Im letzten Monat des Jahres 2017 wurden 34.700 neue Arbeitsplätze geschaffen. Es war 15. Monat in Folge mit einer Expansion und das schnellste Wachstumstempo seit mehr als zehn Jahren. Der Arbeitsmarkt hat 2017 mit knapp über 400.000 zusätzlichen Stellen, darunter viele Vollzeitstellen, einen rasanten Aufschwung genommen.

Hufeld: Zu früh für abschließende Bewertung von Mifid 2

Bafin-Chef Felix Hufeld hat bei der Bewertung der neuen Finanzrichtlinie Mifid 2 Geduld angemahnt. "Erst wenn wir Mifid 2 & Co eine Weile angewendet haben, können wir ermessen, wie die Regelwerke tatsächlich wirken - für sich genommen und zusammen", sagte Hufeld beim Neujahrsempfang der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Frankfurt. "Es wäre nicht überraschend, wenn wir auch die Mifid an der einen oder anderen Stelle nachjustieren müssten."

BDI-Studie: Vollständiger CO2-Ausstieg bis 2050 nicht erreichbar

Die deutsche Industrie hält einen vollständigen Abbau des Kohlendioxid-Ausstoßes bis zur Jahrhundertmitte hierzulande für zu teuer und für nicht durchsetzbar. In einer umfassenden Studie warnt der Bundesverband der Industrie BDI davor, dass das für die großen Wirtschaftssektoren praktisch bedeuten würde, dass sie keinerlei Treibhausgase mehr in die Luft blasen dürften. Dabei stieße Deutschland an die "Grenzen technischer-wirtschaftlicher Machbarkeit", heißt es in der Analyse.

Nahles warnt vor "Illusionen": Gespräche mit Union an manchen Punkten ausgereizt

Vor dem SPD-Sonderparteitag hat Fraktionschefin Andrea Nahles ihrer Partei "harte Koalitionsverhandlungen" versprochen. Gleichzeitig warnte Nahles vor "Illusionen" hinsichtlich möglicher Gespräche mit den Unionsparteien. "Die Verhandlungen sind an bestimmten Punkten ausgereizt", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir haben die großen Themen durchgesprochen", sagte Nahles im Hinblick auf die Sondierungsgespräche mit CDU und CSU.

Britisches Unterhaus verabschiedet wichtiges Brexit-Gesetz

Das Unterhaus des britischen Parlaments hat ein wichtiges Brexit-Gesetz verabschiedet. Der am Mittwochabend mit 324 zu 295 Stimmen angenommene Gesetzentwurf beendet den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht und ist für das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union von grundlegender Bedeutung. Das Gesetz muss nun noch vom Oberhaus verabschiedet werden. Dort soll es ab Ende des Monats erörtert werden.

Briten ziehen im Kampf um ihre EU-Rechte vor niederländisches Gericht

Weil sie auch nach dem britischen EU-Austritt weiter ihre Rechte als EU-Bürger genießen wollen, sind mehrere in den Niederlanden lebende Briten vor ein Gericht in Amsterdam gezogen. Die fünf Kläger argumentieren, dass ihre Rechte als EU-Bürger juristisch wichtiger sind als ihre Staatsbürgerschaft eines spezifischen EU-Mitgliedstaates. Der Fall könnte weitreichende Auswirkungen haben.

Trump: Russland untergräbt internationales Vorgehen gegen Nordkorea

US-Präsident Donald Trump hat die russische Regierung wegen ihrer Haltung im Nordkorea-Konflikt scharf attackiert. "Russland hilft uns bei Nordkorea überhaupt nicht", sagte Trump in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Er warf der Regierung in Moskau vor, die internationalen Sanktionen gegen Pjöngjang zu untergraben. Der Beitrag, den China zur Isolation Nordkoreas leiste, werde durch Russland wieder aufgehoben.

Steve Bannon will offenbar mit Sonderermittler kooperieren

Zehn Stunden lang ist der frühere Chefstratege im Weißen Haus, Steve Bannon, im Kongress zur Russland-Affäre befragt worden - doch auf viele Fragen verweigerte er die Antwort. Der Ex-Berater von Präsident Donald Trump berief sich auf Instruktionen des Weißen Hauses, sich zu bestimmten Themen nicht zu äußern. Bannon soll aber laut einem Medienbericht zu einer umfassenden späteren Aussage gegenüber Sonderermittler Robert Mueller bereit sein.

Trump vergibt umstrittene "Fake News Awards" an US-Medien

Mit der Vergabe der umstrittenen "Fake News Awards" hat US-Präsident Trump seine Kampagne gegen vermeintliche Falschberichterstattung über seine Präsidentschaft fortgesetzt. Mehrere US-Medien, darunter der TV-Sender CNN und die Zeitungen New York Times und Washington Post, wurden mit dem Negativpreis bedacht. Trump veröffentlichte im Kurzbotschafterdienst Twitter einen Link zur Liste der "Gewinner" auf der Website der Republikaner, die kurz darauf zusammenbrach.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.