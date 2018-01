EU-Vizepräsident Frans Timmermans sowie Jyrki Katainen, EU-Kommissar für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit, hatten die Pläne der Europäischen Union am 17. Januar in einer Pressekonferenz vorgestellt. Der Vorschlag zielt darauf ab, in Europa weniger Kunststoff zu verwenden und die Recyclingquote zu erhöhen. In der EU fallen jährlich 25 Mio. Tonnen Kunststoffabfälle an - jeder Deutsche produziert 37 kg Kunststoffabfall pro Jahr. Bisher werden weniger als 30 % der europäischen Kunststoffabfälle wiederverwendet. Ein Großteil des Plastikmülls aus der EU wurde bis im vergangenen Jahr nach China exportiert, doch seit Anfang des Jahres nimmt China den Abfall nicht mehr an.

In einer ersten Reaktion begrüßt Plastics Europe die europäische Kunststoffstrategie ("A European Strategy for Plastics in a Circular Economy"). Dort wird unter anderem festgelegt, dass bis 2030 alle Kunststoffverpackungen recyclingfähig sein sollen. Der Verband unterstützt die Idee, in Europa kreislauforientierter und ressourcenschonender ...

