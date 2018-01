(Im 2. Satz wurde der Vorname korrigiert: Reiner)

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Entscheidung der SPD für oder gegen Koalitionsverhandlungen mit der Union hat Parteichef Martin Schulz Unterstützung von der DGB-Spitze bekommen. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, wertete das Sondierungsergebnis von SPD und CDU/CSU als überwiegend positiv für die Beschäftigten und warb für die Neuauflage einer großen Koalition. "In dem Sondierungspapier ist für Arbeitnehmer deutlich mehr enthalten, als Jamaika jemals hinbekommen hätte", sagte er am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin".

"Starke Punkte" seien die geplante Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkasse, die Absicherung des Rentenniveaus und die Solidarrente. "Ein richtiger Kracher ist, dass es eine Mindestausbildungsvergütung geben soll. Das ist eine Perspektive für junge Menschen", sagte Hoffmann. Dieses Paket könne man "nicht einfach auf der Straße liegen lassen".

Er sei aber unzufrieden darüber, dass eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht erreicht wurde. "Da steht die CDU auf der Bremse." Auch das Festhalten an der Schwarzen Null sei aus seiner Sicht nicht zielführend.

Union und SPD hatten am vergangenen Freitag die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche vorgestellt. An diesem Sonntag soll ein SPD-Bundesparteitag in Bonn entscheiden, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigt oder nicht./nif/DP/jha

AXC0079 2018-01-18/09:50