BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 17-Jan-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 17/01/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 3954825.953 247.0994035 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 17/01/2018 IE00B7VB3908 420496 GBP 5948395.268 14.14613996 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 17/01/2018 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21644825.27 238.1902596 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 17/01/2018 IE00B8JF9153 910432 EUR 6145882.141 6.750512 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 17/01/2018 IE00B878KX55 30375 EUR 8762115.697 288.4647143 Daily ETP



Boost ShortDAX 17/01/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6583238.576 5.9600606 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/01/2018 IE00B7Y34M31 191038 USD 131757273 689.6914383 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/01/2018 IE00B8K7KM88 3987472 USD 22520466.69 5.6478056 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/01/2018 IE00B8W5C578 10957 USD 13304024.26 1214.203181 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/01/2018 IE00B8VZVH32 6457097 USD 16832392.1 2.6068049 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/01/2018 IE00B7ZQC614 101539727 USD 128559316.4 1.2660987 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/01/2018 IE00B7SX5Y86 1062293 USD 38450334.85 36.1956022 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 17/01/2018 IE00B8HGT870 664787 USD 17315943.85 26.0473563 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 17/01/2018 IE00B6X4BP29 48475 USD 4624518.529 95.4000728 Daily ETP



Boost Copper 3x 17/01/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2237589.725 25.8642022 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 17/01/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 2999387.224 53.5633556 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/01/2018 IE00B8VC8061 254829873 USD 60079990.49 0.2357651 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/01/2018 IE00B76BRD76 201799 USD 6149234.485 30.4720761 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 17/01/2018 IE00B7XD2195 5424197 USD 19478109.17 3.5909664 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 17/01/2018 IE00B8JG1787 14715 USD 1385880.905 94.181509 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/01/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2092955.665 37.25446181 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 17/01/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2365017.56 63.29160917 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/01/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 451891.5282 172.0180922 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 17/01/2018 IE00BBGBF313 502695 GBP 25672737.72 51.07020703 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 17/01/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2028820.057 233.5735732 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 17/01/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 237783893.3 4617.162977 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 17/01/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 185244281.1 22757.28269 Daily ETP



Boost Palladium 17/01/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 541207.5373 43.0041746 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 17/01/2018 IE00B94QLN63 7471 USD 1315418.049 176.0698767 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/01/2018 IE00B94QL251 4863 USD 600726.425 123.5300072 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/01/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 225893.5684 4.0373464 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 17/01/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 336544.3869 64.7200744 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 17/01/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 616569.269 83.3877832 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 17/01/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 537372.1131 90.2085132 Daily ETP



Boost Silver 2x 17/01/2018 IE00B94QL921 3015 USD 178511.7754 59.2078857 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 17/01/2018 IE00B94QL699 14638 USD 672016.1323 45.909013 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/01/2018 IE00B873CW36 4187195 EUR 34240345.36 8.1773945 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/01/2018 IE00B8NB3063 297779 EUR 31858913.89 106.9884508 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/01/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1114161.957 126.8977172 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/01/2018 IE00BKS8QM96 289001 EUR 14690597.61 50.8323418 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/01/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 400310.2624 129.1323427 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/01/2018 IE00BKS8QN04 1427259 EUR 82201069.72 57.5936601 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/01/2018 IE00BKT09479 821 GBP 114347.1098 139.2778438 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/01/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8091245.252 50.44291446 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/01/2018 IE00BKT09032 2500 USD 252923.3745 101.1693498 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/01/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 10948822.07 82.813246 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/01/2018 IE00BLS09N40 451636 EUR 19832983.29 43.9136457 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/01/2018 IE00BLS09P63 268539 EUR 3799469.801 14.1486704 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/01/2018 IE00BLNMQS92 37769 EUR 3287543.289 87.0434295 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/01/2018 IE00BLNMQT00 112432 EUR 5552954.901 49.3894523 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 17/01/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2793471.959 19.8388725 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 17/01/2018 IE00BVFZGF35 15577 USD 1281440.808 82.2649296 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/01/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 468650.2 41.1638296 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/01/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 634644.1831 45.1382776 Short Daily ETP



Boost Brent 17/01/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 8249032.734 22.748861 Oil ETC



Boost Gold 17/01/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3028587.265 27.3170551 ETC



Boost Natural Gas 17/01/2018 IE00BVFZGL94 18751 USD 415742.4936 22.1717505 ETC



Boost BTP 10Y 5x 17/01/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8188849.849 45.3299189 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 17/01/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3901644.819 50.8848247 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 17/01/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1643423.393 85.3549077 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/01/2018 IE00BYNXPK85 7068 EUR 453846.5795 64.2114572 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/01/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2423593.623 104.0973122 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/01/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 3985732.545 56.2321183 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/01/2018 IE00BYTYHR65 416057 USD 5132914.639 12.3370467 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/01/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 8953867.842 308.4562437 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/01/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 211341.1619 19.2128329 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 17/01/2018 IE00BYTYHQ58 44501420 USD 6106435.901 0.1372189 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 17/01/2018 IE00BYMB4Q22 77440 EUR 12534668.07 161.8629658 ETP



Boost Bund 30Y 3x 17/01/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 317595.2299 108.0255884 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 17/01/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25922293.18 10047.40046 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 17/01/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 372160.9063 106.3316875 Short Daily ETP



