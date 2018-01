Noch im ersten Quartal 2018 will das Technologieunternehmen mit der Fertigung von OLED-Display beginnen. Das gab Dai Jeng-Wu, CEO von Sharp, in Taipeh, Taiwan, bekannt, wie japanische Medien berichten. Zudem will das Unternehmen im Juni oder Juli dieses Jahres ein eigenes Smartphone mit den eigenen OLED-Displays auf den Markt bringen.

Sharp wäre damit das erste japanische Unternehmen, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...