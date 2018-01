Das recyclinggerechte Design sowie die Erhöhung der Rezyklatanteile sind laut dem Schreiben für die Kunststoff-Verpackungsindustrie die beiden zentralen Elemente der weit reichenden EU Plastics Strategy. Auch die Bekämpfung des weltweiten Littering liege im Interesse der Industrie, um die Zukunftsfähigkeit nachhaltiger Kunststoffprodukte zu gewährleisten.

Politik in der Pflicht

"Positiv bewerten wir vor allem die Tatsache, dass die Kommission eine Strategie formuliert hat, die politische Entscheidungsträger, die gesamte Wertschöpfungskette und Konsumenten gleichermaßen berücksichtigt und in die Pflicht nimmt", erklärt IK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Bruder. "Mit ihrer freiwilligen Selbstverpflichtung setzt die Kunststoffindustrie politische Umweltziele der Plastics Strategy um." Viele der genannten Forderungen stünden im Einklang mit der Position der IK. In Deutschland sind einige der geforderten Maßnahmen sogar bereits umgesetzt oder sollen in naher Zukunft etwa im Rahmen des neuen Verpackungsgesetzes Wirklichkeit werden.

Freiwillige Selbstverpflichtung

Die Plastics Strategy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...