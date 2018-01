Teufen, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Das Blockchain-Finanzunternehmen Finom AG (http://finom.io?utm_sou rce=media&utm_medium=release&utm_campaign=stageII), Entwickler einer vereinheitlichten Plattform für Mining und Trading von Kryptowährungen und Token, gibt den Start seines NOM-Token-Crowdsale bekannt, der für private Investoren und die Krypto-Gemeinschaft bestimmt ist.



Mit seiner ersten Kampagne, einem öffentlichen Verkauf von Security-FIN-Token, der am 30. Dezember 2017 endete, brachte Finom über 41 Millionen US-Dollar von mehr als 7.000 Investoren auf. Davon wurden 34 Millionen US-Dollar bereits in der Vorverkaufsphase eingenommen.



"Unser erster Token-Verkauf war ein voller Erfolg: Wir haben eines der größten Investment-Volumen auf dem Markt erzielt. Wir sahen ein hohes Potenzial für Utility-NOM-Token, die die Investoren beim Kauf von FIN-Token als Bonus erhielten. Je mehr NOM-Token in diesem Projekt zur Anwendung kommen, desto mehr Wert wird generiert. Daher haben wir beschlossen, NOM-Token innerhalb der Plattform als vollwertiges Zahlungsmittel zu nutzen. Hierzu müssen wir den Entwicklungsprozess ändern und Services noch besser integrieren", sagt Kirill Suslov, CEO der Finom AG.



Um diese Ziele zu erreichen, gibt das Unternehmen eine weitere Menge an Utility-NOM-Token aus, und zwar mit einem geringeren Anfangspreis, damit sie auch für kleine Transaktionen bequem zur Zahlung genutzt werden können. Mit dieser Kampagne will das Unternehmen mehr private Investoren aus der Krypto-Gemeinschaft anziehen, die wiederum selbst das Zielpublikum des Ökosystems sind.



Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Markts, dass ein Projekt eine separate Kampagne für den Verkauf einer anderen Art von Token startet. Diese beginnt am 1. Februar und läuft bis zum 3. März 2018.



Das Security-FIN-Token ermöglichte die Bildung eines einzelnen Unternehmens- und Aktionärspools, während der neue Crowdsale die Architektur des Finom-Ökosystems erweitern soll. Die Teilnehmer des ersten Verkaufs erhalten Anreize, um auch am zweiten Verkauf teilzunehmen: Es werden ihnen zusätzliche NOM-Token gutgeschrieben, die ihr Kapital erhöhen, und sie können außerdem NOM-Token zu einem Sonderrabatt erwerben.



Finom baut eine neue, integrierte Blockchain-Plattform mit einem intelligenten KI-Assistenten auf, der Benutzern hilft, Aufgaben zu verstehen und einzurichten, und ihnen den Zugriff auf alle benötigten Dienste über eine zentrale Anlaufstelle ("Single Point of Entry") ermöglicht.



Finom (http://finom.io?utm_source=media&utm_medium=release&utm_cam paign=stageII) ist ein Blockchain-Finanzunternehmen, das aus fünf Unternehmen hervorgegangen ist: Nanopool (http://www.nanopool.org/), TabTrader (http://www.tab-trader.com/), Cryptonit (https://www.cryptonit.net/), Cryptal (https://www.cryptal.su/) und Beetle.io (http://www.beetle.io/). Die Services erreichen bereits 520.000 Nutzer in 178 Ländern.



