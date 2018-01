Hannover - Das Wachstum der Inflation in der Euro-Zone ist im Dezember endgültig leicht gesunken, so die Analysten der Nord LB.Die Verbraucherpreise hätten nur noch um 1,4% zum Vorjahresmonat zugelegt. Im November habe die Teuerung noch bei 1,5% gelegen.Die US-Industrieproduktion sei im Dezember um deutliche 0,9% M/M und damit stärker als erwartet gewachsen, was eine erneute Zinsanhebung der FED im März wahrscheinlicher mache.

Den vollständigen Artikel lesen ...