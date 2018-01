wikifolio-Trader Florian Bub hält "Marktsentiment" Aktien von Unternehmen verschiedener Branchen. Anhand von Sentiment-Indikatoren und der aktuellen Gesamtmarktlage will er Marktphasen identifizieren, in denen es sinnvoll ist, verstärkt Einzelwerte zu handeln. In schwachen Marktphasen handelt Bub Short-ETFs auf den DAX. Die Haltedauer seiner im wikifolio aufgeführten Positionen strebt er mit ca. zwei bis sechs Monaten an.

Guter Kommunikator

Bub hält seine Anleger stets auf dem Laufenden, ... (Robert Sasse)

