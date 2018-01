München (ots) - Mit dem MD.I Innovation Hub positioniert sich die MD.H University als Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie. In dem neu gegründeten Innovationszentrum wirken besonders talentierte Studenten und Absolventen als Innovatoren für Auftraggeber aus der Wirtschaft.



Seit über 30 Jahren gilt die MD.H University als Epizentrum für die Kombination aus Design und Technik. Rund 40.000 Studierende haben ein Studium an einem der drei MD.H Standorte (München, Berlin, Düsseldorf) absolviert. Mit dem neu gegründeten Innovationszentrum MD.I Hub eröffnet die MD.H University der Wirtschaft den Zugang zu ihrem Innovationsgeist.



"Die MD.H University bildet schon seit 30 Jahren Studierende in zukunftsweisenden Digitaltechnologien aus. Der hohe Praxisbezug ermöglicht es unseren Studierenden schon während des Studiums, hochwertige Projektarbeiten umzusetzen.", sagt Prof. Dr. Christoph Minnameier, der im Fachbereich Game Design Programmierung lehrt. "Mit der Neugründung des MD.I Hub wollen wir diese Industriekooperationen nachhaltig etablieren."



Professor Minnameier ist promovierter Informatiker und leitet den MD.I Hub als Geschäftsführer. Mit den besten Absolventen der MD.H University wird er Industrieprojekte mit Innovationscharakter realisieren.



"Neben unseren Absolventen können auch Studierende an den Projekten mitarbeiten. Dadurch vernetzen wir unsere Auftraggeber frühzeitig mit qualifizierten Talenten, die bereits mit deren spezifischen Inhalten vertraut sind."



Der MD.I Hub soll vor allem den Austausch und die Verbindung zwischen Hochschule und Industrie befeuern. Erkenntnisse, die im Rahmen nicht geheimhaltungspflichtiger Projekte gewonnen werden, sollen anschließend publiziert werden. Bei der Auswahl von Partnern und Projekten orientiert sich der MD.I Hub am Innovationsgrad der Inhalte und der potenziellen Publizierbarkeit der Ergebnisse.



Ein erster Fokus des MD.I Hub kristallisiert sich bereits heraus: Insbesondere in den Bereichen Augmented und Virtual Reality ist die Nachfrage von Seiten der Wirtschaft und Industrie sehr groß. Im ersten Schritt soll das Innovationszentrum primär vom Münchener Standort aus tätig sein. Der Roll-out auf die Standorte in Berlin und Düsseldorf wird noch 2018 erfolgen.



