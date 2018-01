18.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Steinhoff (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Beim Möbelhändler Steinhoff, Mutterkonzern von Kika und Leiner in Österreich, gibt es erneut einen Wechsel im Gremium: Jayendra Naidoo zieht sich mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat zurück, teilt das Unternehmen mit. Hier die Original-MeldungChanges to Steinhoff Supervisory Board: As part of the Group's continued efforts to drive performance of its key operating assets, Mr Jayendra Naidoo has tendered his resignation with immediate effect as a member of the Supervisory Board of...

Den vollständigen Artikel lesen ...