18.01.2018 Auszug aus der Neujahrs-Rede von Felix Hufeld, Präsident der BaFin, am 17. Januar 2018 in Frankfurt am Main: "Ein weiteres regulatorisches Opus Magnum sorgt derzeit für Diskussionen: Das europäische Reformpaket aus MiFID II und MiFIR , das im Paarlauf mit der PRIIPs -Verordnung die Verhaltensregulierung in der EU noch einmal von Grund auf verändert. Mehr Transparenz, besserer Anlegerschutz - mit vier Worten lässt sich zusammenfassen, was allein in der MiFID II auf hunderten von Seiten...

