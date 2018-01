BERLIN (Dow Jones)--Die Mehrheit der SPD-Wähler wünscht sich, dass die Partei in eine Große Koalition mit der Union eintritt. Im neuen Meinungstrend für die Sender RTL und N-TV sprechen sich 61 Prozent dafür aus. Die SPD-Wähler erwarten, dass der Parteitag am Sonntag den Weg frei macht für die Aufnahme echter Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU.

Drei Tage vor der wichtigen Entscheidung büßen die Genossen in Gunst der Bevölkerung weiter ein. Die Sozialdemokraten verlieren zur Vorwoche 2,5 Prozentpunkte und kommen nur noch auf 18 Prozent. Die Union kann hingegen 1 Punkt gutmachen und erreicht 34 Prozent.

Die Meinungsforscher des Forsa Instituts, die die Umfrage erhoben haben, machen den Streit in der SPD über Zustimmung oder Ablehnung einer Fortsetzung des Bündnisses mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für die Verunsicherung der Wähler verantwortlich. Im Falle von Neuwahlen erwarten sie, dass die Partei weiter an Zustimmung verlieren würde. Vor allem die SPD-Jugendorganisation Jusos und Teile des linken Flügels lehnen eine Neuauflage von Schwarz-Rot ab. Juso-Chef Kevin Kühnert will am Vormittag in einer Pressekonferenz erneut für eine Ablehnung trommeln.

January 18, 2018 03:56 ET (08:56 GMT)

