Die Schweizer Bank Credit Suisse hat UBS von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 22,00 Franken angehoben. Der Nettozufluss neuer Anlagegelder von Superreichen (Vermögen über 50 Millionen US-Dollar) dürfte 2018 und 2019 fast doppelt so hoch sein als die Analysten durchschnittlich erwarteten, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem preise der Markt die Wahrscheinlichkeit eines Aktienrückkaufs der Schweizer Großbank zu gering ein./bek/edh Datum der Analyse: 18.01.2018

ISIN: CH0244767585