Block One erwirbt bis zu 40 % von Regenwaldschutz-Fintech-Unternehmen mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich)

Vancouver (British Columbia), 18. Januar 2018. Block One Capital Inc. (TSX-V: BLOK, Frankfurt: ES3) (Block One oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs von bis zu 40 Prozent von OMMAT Ltd. (OMAAT) mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich) unterzeichnet hat. OMMAT ist eine auf Blockchain basierende, patentierte Fintech-Lösung zur Demokratisierung des Erwerbs und des Schutzes von Naturkapital wie Regenwälder. Über OMMAT wurde bereits im Magazin Forbes berichtet: http://bit.ly/2DbBW5B

Gemäß der Absichtserklärung wird das Unternehmen 500.000 US-Dollar in die Betriebe von OMAAT investieren. Block One und OMAAT beabsichtigen, ein endgültiges Abkommen zu unterzeichnen, um die Bedingungen des Erwerbs festzuhalten. Falls kein endgültiges Abkommen unterzeichnet wird, gilt die verbindliche Absichtserklärung als endgültiges Abkommen. Außerdem hat das Unternehmen bei zukünftigen Aktienverkäufen von OMMAT ein Vorkaufsrecht.

One Meter at a Time - OMAAT LTD. Durch die Kombination einer auf Blockchain basierenden E-Commerce-Technologie, einem Naturkapital-Landerwerb und einer Tokenisierung von einem Quadratmeter Land auf einmal wird OMAAT den Erwerb und den Schutz von Naturkapital demokratisieren, indem es eine offene und transparente globale Gemeinschaft von Landbesitzern schafft.

Das Geschäftsmodell von OMAAT soll dazu beitragen, durch die Nutzung einer großen natürlichen Landreserve den Regenwald zu schützen. Bei der kundenorientierten Wiederverkaufsinitiative von OMMAT werden abgesehen von Produktlizenzierungsmöglichkeiten auch Online-E-Commerce-Vertriebs- sowie CSR-Programme (Corporate Social Responsibility, soziale Verantwortung des Unternehmens) eingesetzt. Das erste Ziel besteht darin, OMAAT durch seine eingetragenen Marken Cuipo, D41M und CuipoCoin zu skalieren, um eine Milliarde Quadratmeter Regenwald zu schützen. Das Ziel von OMMAT besteht darin, die großen Regenwälder in Mittel- und Südamerika zu bewahren, die von grundlegender Bedeutung für den Klimaschutz und die Regeneration der Biosphäre sind.

Die Cuipo Rainforest Reserves in Mittel- und Südamerika zählen zu den vielfältigsten und gefährdetsten Regenwäldern und Biosphären der Welt. Die eingetragene Marke Cuipo von OMAAT (https://cuipo.org), die bereits auf CNBC vorgestellt wurde, hat ihren Sitz in London und soll Teil eines der profiliertesten und erfolgreichsten Start-up-Beschleuniger und Technologiegemeinden aller Zeiten werden: RocketSpace. RocketSpace entwickelte sich von einem Start-up-Unternehmen bis hin zur Übernahme von 18 Einhörnern, einschließlich Spotify, Uber, Hootsuite und über 1.000 anderer Technologieunternehmen.

OMAAT ist auf die Entwicklung von Technologien und Infrastrukturen spezialisiert, um gefährdetes Land durch die Digitalisierung des Engagements zu bewahren und zu schützen, was durch ein patentiertes virtuelles System und die Tokenisierungsmethode One Square Meter at a Time (ein Quadratmeter auf einmal) erreicht wird. Durch den Landbesitz von Kunden, die Einführung unserer eigenen Kryptowährung, die Produktlizenzierung, die Monetisierung von CO2-Gutschriften und -Kompensationen, pädagogische Geschenkgutscheinprodukte, Sponsoringmöglichkeiten von globalen Events und Festivals sowie die Einführung und Verwaltung von CSR-Dienstleistungen für mittlere und große Unternehmen werden mehrere Cashflows generiert.

Eine der spezifischen Marketinginitiativen, die OMAAT entwickelt und eingeführt hat, ist Dance for One Meter - (D41M) (http://dancefor1m.com), eine soziale Bewegung und ein Mem, die von One Meter at a Time ins Leben gerufen wurde. Dabei soll die Abholzung des Regenwaldes durch Partnerschaften mit globalen Festivals, Nachtklubs und Events bekämpft werden, die jedes Jahr von Millionen Vertretern der Generation Y besucht werden. Durch die einfache Teilnahme an einem Dance for One Meter-Partner-Event retten die Kunden für nur 1,00 Dollar, der bereits im Ticketpreis enthalten ist, automatisch einen Quadratmeter Regenwald. Jeder Kauf bedeutet einen Quadratmeter und die Möglichkeit, einen CuipoCoin zu besitzen, der in ihrem Namen gespart wurde und über eine bevorzugte Kryptowährungsbörse zugänglich ist. Der Landbesitz wird anschließend in einem Blockchain-Register verzeichnet, um die Transparenz der Transaktion zu gewährleisten. Außerdem hat jede Person durch die Nutzung der Satelliten- und Google Earth-Technologie die Möglichkeit, die exakten Koordinaten im Cuipo Foundation Rainforest Preserve in Mittel- und Südamerika aufzurufen. Diese Kundendatenbank bietet eine umfassende Möglichkeit in sozialen Medien, um unsere Regenwaldinitiativen weiter zu teilen.

Für weitere Informationen über Block One besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.blockonecap.com.

