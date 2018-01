Linz - Die Wirtschaftsprognosen für Polen liegen derzeit bei erfreulichen 3,8% für 2018, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Interessant dabei sei, dass in den gleichen Umfragen auch die Inflation als steigend gesehen werde. Das stehe im Widerspruch zu den tatsächlichen Werten. So sei die Kerninflation mit einem Wert von 0,9% - seit knapp einem Jahr - sehr konstant. Ein Wert mit dem Notenbankchef Adam Glapinski gut leben könne. Er sehe derzeit keine Notwendigkeit an der Zinsschraube zu drehen. 2018 werde wohl der Leitzins mit 1,5% - unter den aktuellen Vorzeichen - unverändert bleiben. Die gedämpfte Zinserwartung könnte auf Sicht der nächsten Wochen wieder zu EUR/PLN (Polnischer Zloty) Kursen von 4,1900 führen. (18.01.2018/alc/a/a)

