Die revolutionäre Lösung für Patiententransport erweitert intelligente Überwachung auf Transportumfelder außerhalb des Krankenhauses, beispielsweise Krankenwagen, Hubschrauber und Zivilflüge.



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mindray, ein globaler Anbieter für medizinische Geräte und Lösungen, gab die Markteinführung des BeneVision N1 Patient Monitor bekannt. Als speziell für die wechselnden Anforderungen des Patiententransports innerhalb und außerhalb des Krankenhauses entwickeltes Gerät stellt BeneVision N1 eine verlässliche und vielseitige Lösung dar, die sich nahtlos in die BeneVision Patient Monitoring Solution integriert - mit maximaler Mobilität, patientenzentrierter Datenkontinuität und rationellem Arbeitsablauf. Das N1-Gerät entspricht den Normen für ambulante Patiententransporte gemäß EN1789, EN13718-1, IEC60601-1-12 und den US-amerikanischen Militärstandards und ist somit eine Lösung mit höchster Kompetenz für unterschiedliche Transportgegebenheiten außerhalb des Krankenhauses sowohl am Boden als auch in der Luft.



BeneVision N1 verbindet fortschrittlichstes Design und innovative Technologie mit einem klinisch getesteten, bedienerfreundlichen Arbeitsablauf, während gleichzeitig die Kontinuität der Patientendaten stets sichergestellt wird. Mit einem Gewicht von weniger als 1 kg erlaubt der handflächengroße Monitor eine klare Sicht aus allen Blickwinkeln über einen HD-Display-Touchscreen und bietet einen optimierten Arbeitsablauf mit intuitivem Betrieb.



Die erweiterte Datenanalyse von BeneVision N1 verbessert mithilfe der Platinum Multi-Parameter-Plattform die Genauigkeit der Parameter und die Entstörleistung erheblich. Sein vollständig integriertes Nebenstrom-CO2-Modul überwacht die Atmung des Patienten durch eine direkte Verbindung mit der Probenahmeleitung. Dadurch erspart man sich die Einschränkungen, die durch die Ausweitung externer Module für den Transport entstehen.



BeneVision N1 lässt sich entsprechend der klinischen Erfordernisse im gesamten Krankenhaus anpassen - von einem Plug-and-Play-Modul über Transport bis hin zu einem Einsatz als Monitor-Einzelgerät am Krankenbett. Das Gerät kann als Modul in die Patientenmonitore der BeneVision N-Serie eingebunden werden oder auch als eigenständiger Patientenmonitor am Krankenbett arbeiten. Die Konnektivitätsleistungen von BeneVision N1 ermöglichen es, einen Patienten während des gesamten Behandlungsverfahrens zu verfolgen. Dies sorgt für die Kontinuität der Daten für eine patientenzentrierte Überwachung und macht das gesamte Informationsmanagement wesentlich effizienter.



Durch die Integration modernster technologischer Monitoring-Innovationen von Mindray zur Erfüllung der klinischen Bedürfnisse ist BeneVision N1 darauf ausgelegt, sowohl den Pflegekräften als auch den Krankenhäusern selbst mehr Nutzen und Effizienz zu bieten. Mit dieser Markteinführung wird Mindray seine führende Position als Pionier im Bereich Patiententransport-Überwachung verstärken und den nachgewiesenen Erfolg des vorherigen Transportmonitors BeneView T1 fortsetzen, der im Markt große Anerkennung gefunden hat.



Für weitere Informationen über die komplette BeneVision Patient Monitoring Solution besuchen Sie bitte http://www.mindray.com/en/productlist/High_Acuity_PMS.html



Über Mindray:



Mindray, einer der weltweit führenden Entwickler von medizinischen Geräten und Lösungen, folgt dem Ideal, dass alle Menschen einen besseren Zugang zu optimaler Gesundheitsversorgung haben sollten. Das 1991 gegründete Mindray hat sich von Anfang an in der Medizinbranche auf die Bereiche Patientenüberwachung und Lebenserhaltung, In-Vitro-Diagnostik und medizinische Bildgebung konzentriert.



