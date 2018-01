Um die Klimaschutzziele 2050 zu erreichen, müsste Deutschland bis zu 2,3 Billionen Euro investieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des BDI. Auch die Politik sei gefordert: Sie muss Rahmenbedingungen schaffen.

In Deutschland muss einer BDI-Studie zufolge bis zu 2,3 Billionen Euro zusätzlich für das Erreichen der langfristigen Klimaschutzziele 2050 investiert werden. Dies sei nötig, wenn der Treibhausgas-Ausstoß um 95 Prozent im Vergleich zu 1990 gekappt werden soll, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...