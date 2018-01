Berlin (ots) - Hamburger mit dem größten Interesse an Schönheitsoperationen



- Bremer informieren sich über neue Lippen und Augen - Starkes Ost-West-Gefälle - Neue Bundesländer kaum Interesse an Eingriffen



Hamburger informieren sich bundesweit am häufigsten über Schönheitsoperationen. Das ergab eine Analyse des Vergleichportals Netzsieger (www.netzsieger.de), bei der das Google-Suchvolumen der zehn beliebtesten Behandlungen und Schönheitsoperationen untersucht wurde. Dabei führen die Hansestädter sowohl bei Behandlungen im Gesicht wie dem Facelift und der Nasenkorrektur, als auch bei größeren ästhetisch-plastischen Operationen des Körpers wie der Brustvergrößerung, Bauchdeckenstraffung und der Fettabsaugung. Allgemein scheint die norddeutsche Stadtbevölkerung recht unzufrieden mit ihrem Erscheinungsbild zu sein, denn die meisten Suchanfragen für eine Augenlid- oder Lippenkorrektur kommen aus Bremen. Die Hamburger belegen in diesen Kategorien den zweiten bzw. dritten Platz.



"Arm, aber sexy" - Auch in Berlin liegen Schönheitsoperationen voll im Trend



Neben Hamburgern und Bremern suchen vor allem Berliner nach Schönheitsoperationen. So sind die Hauptstädter in allen Kategorien unter den Top 5 zu finden, beim Suchbegriff "Botox" belegen sie sogar den ersten Platz. Auch insgesamt scheinen die Berliner aufgeschlossen gegenüber künstlichen Veränderungen des Körpers zu sein, denn beim Gesamtergebnis aller Suchanfragen belegen die Berliner mit 170 von 100.000 Einwohner den zweiten Platz. Auf dem ersten Platz thronen die Hamburger, den dritten Platz sichert sich Nordrhein-Westfalen mit 127 von 100.000 Einwohner.



Schönheitsoperationen scheinen generell eher von westdeutschem Interesse zu sein: In jeder Kategorie belegte ein ostdeutsches Bundesland den letzten Platz, wobei die wenigsten Suchanfragen aus Thüringen kamen (60 von 100.000 Einwohnern).



Deutsche (Frauen) wünschen sich größere Brüste



Die Brustvergrößerung ist die meistgesuchte Schönheits-Op der Bundesrepublik. Insgesamt betrug das durchschnittliche Suchvolumen 26.810 Suchanfragen - absoluter Spitzenwert der Untersuchung. Auf dem zweiten Platz folgt mit 17.530 Anfragen die Fettabsaugung, knapp dahinter liegt eine Botox-Behandlung mit 15.430 Suchen.



Die komplette Untersuchung mit genauen Zahlen zu allen Bundesländern und ein Experteninterview zum Thema Schönheitsoperationen ist hier zu finden http://ots.de/QlfWz



