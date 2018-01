München (ots) -



Es gibt diesen einen Moment im Leben eines jeden Abnehmwilligen, in dem er unzufrieden vor dem Spiegel steht und sagt: jetzt muss ich was tun. Danach folgen allerding soft gescheiterte Diäten, Jojo-Effekt, Frustration und Aufgabe. Das ganzheitliche Online-Coaching BodyChange wurde deshalb speziell entwickelt für den Start in ein neues, gesundes und fittes Leben. Mit der individuellen Gewichtung aus Ernährung, Sport und Motivation im neuen Programmkonfigurator, findet jeder sein passendes Coaching, welches sich perfekt in den Alltag integrieren lässt. Das von den Olympioniken Anke und Gerhard Blöchl entwickelte 1on1-Coaching kommt dabei ganz ohne kompliziertes Punktesystem aus und ist für jedes Fitnesslevel geeignet. So ist BodyChange besonders alltags- und familientauglich, einfach umzusetzen und vor allem hunger-, jojo- und frustfrei!



*Bewährtes Prinzip, neue Features - das neue BodyChange*



- Der Erfolg gibt dem Online-Coaching recht: Mehr als eine halbe Million Teilnehmer hat mit BodyChange insgesamt über 4,5 Millionen Kilos abgenommen und ist fitter geworden.



- Vom Verbraucherportal getestet.de wurde das bewährte BodyChange-Coaching mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet.



- 2018 präsentiert sich BodyChange nun mit einem noch individuelleren und persönlicheren Angebot. Neue Personal Coaches, die BodyChange App und ein verbesserter Look runden den Relaunch ab.



*Genuss statt Verzicht*



Mit BodyChange Gewicht verlieren und einen gesunden Lifestyle führen bedeutet vor allem eines: Genuss. Teilnehmer dürfen und sollen von den richtigen Lebensmitteln, den sogenannten "Abnehmbeschleunigern" so viel essen, bis sie satt sind. Zu diesen Lebensmitteln gehören viele Gemüsesorten, Fisch, Fleisch, Eier, Nüsse und Samen genauso wie langkettige, "gute" Kohlenhydrate. Leckere Rezeptideen machen Lust auf die neue Ernährung. Und wer Angst hat, "Abnehmverhinderer" wie Zucker, Brot, Reis und Nudeln für immer vom Speiseplan streichen zu müssen, der kann beruhigt sein. Das BodyChange Ernährungskonzept funktioniert nach dem 6+1 Prinzip. Das heißt: 6 Tage wird gesund gegessen, einen Tag darf geschlemmt werden. Pizza und Eis? Kein Problem! Am "Cheat-Day" ist alles erlaubt. Das ist nicht nur eine tolle Motivation, sondern sorgt zudem dafür, dass der Körper nicht in den Spar-Modus schaltet.



*Fitter werden und motiviert bleiben dank Personal Coaching*



Durch den Programmkonfigurator wird das passende Coaching zu den individuellen Kunden-Bedürfnissen und den Lebensumständen ausgespielt. Miri oder Raphael - der Kunde kann sich zwischen den Online Personal Coaches entscheiden und wird von diesen auf dem Weg zur eigenen Bestform begleitet. Durch persönliche Betreuung, neue Coaching-Module, motivierende Tipps und "Daily Routines" unterscheidet sich das BodyChange 1on1-Coaching so von anderen anonymen Fitnessprogrammen. Unterstützung bietet auch die riesige BodyChange Community auf Facebook. Zudem bietet die Companion App regelmäßig aktuelle Inhalte. All das hilft dabei, neue Gewohnheiten im Alltag zu verinnerlichen und garantiert eine langanhaltende Motivation. Da wird die erreichte persönliche Bestform für immer bleiben.



*ÜBER BODYCHANGE*



BodyChange gehört zur Social Media Interactive GmbH und wurde Ende 2011 von fünf jungen Unternehmern in München gegründet. Sie hatten die Vision, die Menschen mit ihrem Online-Coaching nachhaltig schlanker, fitter und gesünder zu machen. Konzipiert wurde das ganzheitliche BodyChange Konzept dabei von den beiden Mitgründern und Olympiasportlern Anke Blöchl (Diplom-Sportwissenschaftlerin) und Gerhard Blöchl (Experte Ernährung und Motivationspsychologie). Inzwischen ist BodyChange zu einem ganzheitlichen und langfristig angelegten Fitness-, Lifestyle- und Ernährungskonzept geworden. Mit BodyChange haben mehr als 500.000 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, bisher gemeinsam über 4,5 Millionen Kilos verloren.



