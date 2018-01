Mladá Boleslav (ots) -



Neue Designmerkmale und fortschrittliche Technologie stehen im Mittelpunkt der aktuellen Modellüberarbeitung für den SKODA FABIA. Eine neue Front mit LED-Scheinwerfern verleiht dem SKODA FABIA ein ausdrucksstärkeres Erscheinungsbild. Erstmals sind für dieses Modell auch LED-Heckleuchten erhältlich. Darüber hinaus werden für den überarbeiteten SKODA FABIA neue 'Simply Clever'-Details angeboten. Schauplatz für die Weltpremiere der Neuauflage des SKODA FABIA ist der 88. Internationale Autosalon in Genf im März 2018. Der erfolgreiche Kleinwagen spielt im Modellprogramm des tschechischen Automobilherstellers eine Schlüsselrolle. Seit 1999 wurden weltweit mehr als vier Millionen Einheiten des SKODA FABIA verkauft, allein die aktuelle, dritte Modellgeneration hat bereits einen Absatz von mehr als 500.000 Fahrzeugen erzielt.



